Middager i et lite land

Det blåser friskt rundt statsminister Jonas Gahr Støre. Opposisjonen beskylder ham for kameraderi. Bakgrunnen er det faktum at tidligere statsminister Jens Stoltenberg er en het kandidat til å kunne bli ny sjef i Norges Bank. Regjeringen vil konkludere om kort tid, og da skjer det uten statsministerens medvirkning. Støre har nemlig meldt seg inhabil siden han er nær venn med Stoltenberg.

Men opposisjonen aner likevel ugler i mosen, på basis av en middag og en skogstur. I mai i fjor var Støre på middag hos sin gode venn Knut Brundtland. På middagen deltok også Oljefondets sjef, Nicolai Tangen. Det pikante er at sentralbanksjefen er styreleder for Oljefondet. Under middagen ble Stoltenbergs navn nevnt av Tangen, men ifølge Støre ikke diskutert.

I den politiske andedammen er det ikke ørens lyd å få.

22. oktober 2021 meldte Støre seg inhabil. To dager senere gikk han tur med Jens Stoltenberg rundt Sognsvann. Da fikk Støre rede på at Stoltenberg vurderte å søke på stillingen som sjef for Norges Bank. Mer skal det ikke ha blitt sagt om den saken på skogsturen. Inhabiliteten trådte inn. For Stoltenberg ville det derfor være å tale for døve ører.

Men i den politiske andedammen er det ikke ørens lyd å få. Og det tales med to tunger. Først blir det hvisket at Stortinget ikke har noen rolle i denne saken. I neste øyeblikk blir det høylytt advart mot å ansette Jens Stoltenberg.

Erna Solberg sier at Høyre ikke har noen mening om hvem som bør bli ny sentralbanksjef. Men hun kunne likevel ikke dy seg med følgende beskjed: «Det som har skjedd den siste uken har bare forsterket uroen om at noen har snakket sammen om denne jobben lenge før den var utlyst. Det er ikke et pent bilde i en ansettelsesprosess». Slik retter Solberg et usportslig lyskespark på et allerede svakt punkt hos Støre.

Frp-leder Sylvi Listaug er enda freidigere når hun snakker om «middager på bakrommet og kontakt mellom aktører som skal avgjøre dette». Frp-lederen må gjerne kritisere middager, men hun bør holde seg for god til å komme med direkte usannheter. Ingen av gjestene rundt middagsbordet hos Knut Brundtland skal avgjøre denne saken.

Ansettelsen av ny sentralbanksjef ligger på bordet til finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Ap-nestleder Hadia Tajik håndterer Arbeiderpartiets medvirkning før det konkluderes i regjeringen. Statsministeren har klokelig satt seg selv på gangen, fra første stund. Det er en real sak å argumentere mot Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Men det er sjofelt å kaste et mistenkelighetens slør over Jonas Gahr Støres middager og skogsturer. Norge er et lite land. Enhver må bli trodd på handlinger og forklaringer, inntil det motsatte eventuelt er bevist.

