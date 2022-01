I papiravisen fredag 14. januar skriver Dagsavisen i vår lederartikkel «Pinlig, Bondevik» om at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har hyllet Kasakhstan mot betaling fra et PR-byrå. I teksten navngis PR-byrået to ganger som First House, mens det riktige skulle vært Geelmuyden Kiese. Feilen ble rettet opp i nettpubliseringen en time etter publisering torsdag kveld, men ble dessverre stående i det da ferdigtrykte papiropplaget av vår fredagsavis.

Vi beklager.

