Mesternes idrettsgalla

Aksel Lund Svindal får ingen pris i år, men kanskje han skulle fått prisen for den mest vellykkede måten å legge opp på? Etter at han ga seg med VM-sølvet i utfor i Åre i 2019, har karrieren fortsatt utenfor alpinbakken med hans egen karriere som basis. Først vellykket boklansering, så vant han Mesternes mester i fjor før han også dukket opp på filmlerretet med sin egen historie.

Og nå er han altså ny programleder for tv-suksessen som ble det mest sette enkeltprogrammet denne jula og som ville slått alle livesendinger av sport fra i fjor. Aksel Lund Svindal er et evig smil der han vandrer fra suksess til suksess. Men vi husker også godt hvilke dramatiske smeller han har vært igjennom. Han er regjerende olympisk mester i utfor, men slipper altså å reise til smittebingoen i Kina i neste måned.

Men programmet han leder viser altså hvilket grep tidligere norske idrettshelter har på det store publikum. Og det flotte med denne serien er at den også løfter fram navn som har vært beskjedent plassert i mediebildet i deres egne karrierer. Jo da Øystein “Pølsa” Pettersen har et OL-gull sammen med Petter Northug fra 2010, men det er like mye karrieren etterpå og personligheten som gjør at han som eneste utøver til nå får sjansen for andre gang i mester-føljetongen, som er inne i sin trettende (!) sesong etter at Dag-Erik Pedersen dro i gang hele moroa.

Lørdag kveld skal det norske folk kåre årets idrettsnavn for 2021, og ser man på de nominerte er Mesternes mester sikret sterk rekruttering de neste ti årene også. Disse er de utvalgte man kan stemme på: Kristian Blummenfelt (triatlon), Magnus Carlsen (sjakk), Tiril Eckhoff (skiskyting), Erling Braut Haaland (fotball), Håndballjentene, Caroline Graham Hansen (fotball), Viktor Hovland (golf), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Therese Johaug (langrenn), Salum Ageze Kashafali (friidrett), Maren Lundby (hopp), Sturla Holm Lægreid (skiskyting), Casper Ruud (tennis), Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball), Birgit Skarstein (roing) og Karsten Warholm (friidrett).

Sistnevnte har allerede vunnet en rekke tilsvarende kåringer og er vel også kandidat til å ta over programlederrollen hvis Aksel Lund Svindal en dag skulle gi seg. Men så langt har den ferske programlederen funnet sin nye arena.

Allsidighet var tema for fredagens program og nettopp allsidighet kjennetegner de fleste av deltakerne. Og da snakker man om både mentale, logiske og fysiske egenskaper. Man blir neppe toppidrettsutøver uten å ha det meste av dette på plass.

Likevel må både de nominerte på Idrettsgallaen og deltakerne i Mesternes mester aldri glemme den aller viktigste prisen: Årets ildsjel. For den årlige festivitasen (som i år er flyttet fra Trondheim til Oslo Spektrum av koronahensyn og som ledes av Carina Olset) kårer vinnere som alle har en oppvekst i et idrettslag med et helt annet fokus enn å skape toppidrettsutøvere. Det er de få, heldige som lykkes vi benker oss for å se. Men alle er båret fram av idrettens ryggrad: De frivillige. Og heldigvis er folk som Aksel Lund Svindal og Karsten Warholm veldig klar over det i frivillighetens år, 2022.

