Hva gjør du når du er verdens rikeste klubb og holder på å rykke ned?

Det å drive en fotballklubb i virkeligheten er ganske forskjellig fra det å drive en fotballklubb på Football Manager, men hvis du først har blitt verdens rikeste klubb etter å ha blitt kjøpt opp av Saudi-Arabias oljefond, kan du tillate deg litt av hvert.

I virkeligheten må Newcastle forholde seg til det som er igjen av Financial Fair Play-regelverket, i tillegg til at det gjerne heller ikke er så lurt å kjøpe inn en bråte med spillere og gi dem skyhøy lønn uten i hvert fall å sette inn en nedrykksklausul i kontrakten. Queens Park Rangers prøvde seg nemlig på det, da de kjøpte kreti og pleti av avdankede spillere og gi dem monsterlønninger. Det endte med et soleklart nedrykk, og aldrende spillere over middagshøyden som dro inn for mye lønn for at de verken ville dra videre eller noen andre ønsket å kjøpe dem.

Det er jo en oppskrift på fiasko, men er du først blitt verdens rikeste klubb, er det ikke et like stort problem. Likevel tviler jeg på at vi ser noen alvorlige storfisker havne i garnet til Newcastle denne måneden, da det å spille nedrykksstrid i nordøst-England og muligens havne i Championship neste sesong ikke er voldsomt lukrativt for de spillerne som fortsatt har ambisjoner og som ikke bare er drevet av lønnsposen.

Det er nok mange spillere som kan tenke seg å bli med på Newcastles prosjekt, men først vil vite om de berger plassen eller ikke. Det kan også være et hinder for hvem de får tak igjennom dette overgangsvinduet, og som oftest er det jo på sommeren de største overgangene skjer. Hvis vi ser på Manchester City, som over natta også plutselig ble superrike, brukte de 157 millioner euro i sitt første overgangsvindu. Noe som tilsvarer 2,11 milliarder norske kroner i 2021-penger.

Den største fisken de fikk tak i var Robinho, for 432 millioner kroner i 2008, mens den beste spilleren de fikk tak i utvilsomt var Vincent Kompany. Klubbkapteinen og City-legenden kostet bare 85 millioner kroner, eller 114 millioner i 2021-penger. Billig var det uansett for en av klubbens beste spillere gjennom tidene. Newcastle gjør lurt i se i den siste kategorien for å bygge klubben på lang sikt, og det er som sagt også tvilsomt hvor attraktive klubben er for spillere i den første kategorien.

Da klubben ble kjøpt opp, startet umiddelbart spøkene om at Newcastle i januarvinduet kom til å kjøpe Erling Haaland, Kylian Mbappé, Gareth Bale, Lionel Messi, Neymar etc. Det kommer garantert ikke til å skje, men det er en del navn som Newcastle faktisk kan prøve seg på. Kieran Trippier er allerede klar, og det er en type spiller om er perfekt å hente inn for Newcastle i dette overgangsvinduet.

Trippier har ubestridte kvaliteter, som går langt utenpå det backene i Newcastle har. I tillegg er han en leder på og utenfor banen, og vil hjelpe til med å heve kvaliteten på trening. Trippier faller også i en kategori av spillere som enten ønsker seg hjem til England, eller som sliter med spilletid i en større klubb, og som man da enten kan kjøpe fri eller betale for å låne. Både for Newcastle, og spillerne selv, kan det nemlig være både mer logisk og mindre risiko å betale mer for å låne spillere, slik Aston Villa gjorde da de hentet tidligere Liverpool-spiller Philippe Coutinho fredag.

På den måten kan både klubb og spiller evaluere situasjonen etter et halvt år, og se om et videre opphold i Newcastle er aktuelt. Slik unngår man også å sitte igjen med dyre lønninger ved et eventuelt nedrykk, da spilleren neppe ønsket å være med ned i Championship. Det hadde uansett vært spennende å se hvor attraktive verdens rikeste klubb hadde vært i sommerens overgangsvindu, om de rykker ned, men gjør de sakene sine godt i januar, skal de klare å unngå det.

