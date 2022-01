En varslet katastrofe

På denne tida i fjor skrev jeg en tekst der jeg lånte ord fra Arnold Schwarzenegger. Skuespilleren som også har vært California-guvernør og partifelle med Donald Trump, trakk linjer fra nazistenes krystallnatt til stormingen av den amerikanske kongressen. Jeg gikk noen runder med meg selv før jeg gjentok sammenligningen. Ett år senere føles det ikke like kontroversielt å koble den avgåtte amerikanske presidenten med autoritære, europeiske høyrepopulister.

Senest denne uka kalte Trump Ungarns kontroversielle statsminister Viktor Orbán, som blant annet har innført en lov der homofile sammenlignes med pedofile, for en sterk leder som er respektert av alle, ifølge VG. De siste dagene har i tillegg den canadiske statsviteren Thomas Homer-Dixon fått nyhetsoppslag over hele verden, inkludert her i Dagsavisen, ved å slå fast at USA kan bli et høyreorientert diktatur innen 2030. Jeg søkte opp den originale kronikken fra den anerkjente krigsforskeren og politiske analytikeren. I Canadas største avis The Globe and Mail var tittelen «The American polity is cracked, and might collapse. Canada must prepare». Oversatt: Amerikansk politikk er ødelagt og kan kollapse. Canada må være forberedt.

Homer-Dixon gikk systematisk gjennom en rekke negative utviklingstrekk i USA. Fem punkter viste skremmende tydelige paralleller mellom Tyskland i årene fram til Hitler grep makten og dagens USA og trumpisme. Ifølge professoren gjenstår bare det sjette utviklingstrekket, nemlig at en høyreorientert diktator skal kuppe makten. I sitt siste avsnitt kom Homer-Dixon med råd til hvordan han mener Canadas regjering og nasjonalforsamling kan forberede seg på et verst tenkelig scenario hos nabolandet.

Jeg tok meg i å tenke at det er mye forlangt at han skal bli lyttet til. Er det ikke rett og slett for vanskelig å ta innover seg at noe slikt skal kunne skje? Så gikk tankene videre til de tre ordene som bidro mest til det som skjedde for ett år siden. #stopthesteal var budskapet som spredde seg i en enorm fart i sosiale medier. Millioner lot seg lokke til protestmøter og til slutt marsjerte de mot Capitol Hill. Men «Stop the steal» var ikke nytt. Først ble det lansert for Trump-kampanjen da han stilte som kandidat til republikanernes valg av presidentkandidat. Så ble det tatt fram igjen i forkant av presidentvalget mot Hillary Clinton. At Trump hadde tenkt å angripe demokratiet hvis han tapte et valg, var faktisk både en planlagt og en varslet katastrofe. Problemet var at det likevel kom som et sjokk da kuppmakerne sto inne i kongressen.

