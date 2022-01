Barnehager må kikkes i kortene

Mandag gikk Anne Lindboe av på dagen som administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund. Torsdag sto hun fram i Klassekampen med en klar advarsel mot de store aktørenes økende dominans i barnehagesektoren.

«Jeg ser med bekymring på en utvikling i sektoren der det blir vanskeligere for enkeltstående barnehager å klare seg», sier Lindboe til avisen. Hun mener det er nærmest umulig for ildsjeler som vil gjøre noe positivt i lokalmiljøet sitt, å starte barnehage. Anne Lindboes hjertesukk er befriende rene ord for pengene. Hun har styrt den store interesseorganisasjonen for private barnehager siden 2018.

Mange av de private barnehagene er i dag eid av store konsern som gjør det godt økonomisk. De siste årene har det vært en heftig politisk diskusjon om profitten i denne sektoren. «Vi kan slett ikke utelukke at det realiseres superprofitt i denne bransjen», sa Knut Storberget da utvalget han ledet la fram sin barnehagerapport i juni 2021.

Derfor er det positivt at Ap/Sp-regjeringen lover å stramme inn regelverket for private barnehager for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen går til barnehagedrift. Samtidig skal kjøp og salg av barnehager reguleres strengere. Mange av de private barnehagegründerne har tjent store summer på å selge livsverket, som indirekte var finansiert av det offentlige og foreldrebetalingen, til de store kjedene. Dette smutthullet i systemet må tettes.

Tidene har forandret seg siden barnehageforliket i 2003. Den gang gjaldt det å få fart på utbyggingen av barnehager. Flere private aktører var en del av suksessoppskriften. Grepet var å likebehandle private og kommunale barnehager. Men nå er situasjonen en annen. Vi har full barnehagedekning, og med lave fødselstall er det ventet at vi snart ikke vil ha behov for alle barnehagene.

Problemet er at dagens finansieringsmodell ikke er egnet til å håndtere denne utfordringen. Når behovet for barnehageplasser totalt blir lavere, vil dagens system føre til at reduksjonen utelukkende må tas ved å legge ned kommunale barnehager. De private får tilskuddet sitt uansett. Kommunene risikerer å bli sittende igjen som den tapende part, mens private barnehageeiere kan toe sine hender og skumme fløten.

Denne skjevheten foreslår Storberget-utvalget å gjøre noe med, og regjeringen lover klokelig å jobbe videre med utvalgets anbefalinger. Det er ingen grunn til at barnehagene skal være unntatt fra prinsippet om lokalt selvstyre. Flertallet i utvalget foreslår også at hver barnehage skal være et eget rettssubjekt. Bare på den måten kan vi alle kikke barnehageeierne bedre i kortene. Det gjelder å holde et spesielt øye med de store barnehagebaronene. Staten og kommunene må ikke bli sittende igjen med Svarte-Per.

