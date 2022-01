Nå er han OL-favoritt på seks distanser

Johannes Høsflot Klæbo er verdens beste sprinter og antakelig verdens beste langdistanseløper akkurat nå. Måten han gikk ifra Iivo Niskanen på den klassiske 15 kilometer mandag, vakte oppsikt. Da var 15 km mer enn nok til å sprenge feltet, men hvordan hadde det sett ut på den dobbelte distansen? Kanskje helt likt.

Det får vi ikke svar på, det eneste konkurrentene nå vet er at denne trønderen helt ubesværet behersker alle distanser, fra sprinternes prologer til de seigeste distanser. Klæbo skremmer rett og slett vettet av konkurrentene en måned før OL. I tillegg beviser han at han behersker tynnlufta som venter svært godt.

– Antakelig det råeste rente jeg har sett av Klæbo noensinne, sa NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland. Han har sett noen langrenn.

Klæbo kom først i mål på sist vinters femmil i VM, men ble som kjent diskvalifisert. Siden den gang har vi hat en mistanke om at femmila i OL blir en av hans mest prioriterte øvelser. Men hva med alle de fem andre løpene som kommer foran? Han er jo enda større favoritt på disse, i hvert fall de som går i fellesstart.

Tour de Ski er blitt kritisert fordi den favoriserer sprinterne. Ingen øvelser er lengre enn 15km. Det er et godt poeng. Men akkurat nå er verdens beste løper best på alt sammen.

Jo da, skirenn på 10 og 15km kan også gi store utslag. Vi så hvordan Jessie Diggins ble hektet av på jentenes 10 kilometer mandag. Heidi Weng gikk seg kraftig opp. Men jentene burde hatt minst en 20km og gutta minst en tremil i løpet av denne uka. Heller ikke i verdenscupen denne vinteren gås det et eneste langløp før vi kommer til OL i Beijing. Femmila i Kollen er som vanlig den eneste i verdenscupen.

Jo da, det skulle vært en tremil på Lillehammer i desember, men den ble kortet ned på grunn av snømangel. Inntrykket er uansett at langrenn skal bli kortere. Og helst i fellesstart. Individuelle renn er det snart bare norsk og finsk tv-ekspertise som klarer å produsere på forståelig vis.

Kanskje langdistansene til slutt samles for de spesielt interesserte i turrenn-konseptet Ski Classics. Men vi håper ikke det. For langrenn skal også være en klassisk femmil, helst også for kvinnene, slik at vi kan få fram sportens egenart.

Fraværet gjør at blant andre Hans Christer Holund sto over årets Tour de Ski, for å forberede de to langløpene han antakelig skal gå i OL (30 og 50km). Aleksandr Bolsjunov var tidlig ute og kritiserte årets Tour for å favorisere sprinterne. Men når sprintetappene er over, reiser mange spesialsprinterne hjem.

Tour de Ski skulle vise oss langrennssportens krav til allsidighet. Og var et nytt og vellykket konsept etter unnfangelsen i Vegard Ulvangs badstue i Maridalen for 20 år siden. Det var sveitseren Jürg Capol som fant alpinbakken han mente var en passende avslutning av Touren. Og nettopp den bakken er blitt Tour de Skis varemerke mens mye annet rundt touren endres fra år til år.

En etappe gjenstår og Johannes Høsflot Klæbo kan vinne Touren for andre gang i sin karriere. Men også for ham har dette vært en avansert form for OL-oppladning. OL prioriteres foran Tour de Ski fordi det arrangeres bare hvert fjerde år. Slik er det bare. Men Klæbo kan ende opp med å ta storeslem. En historisk sådan.

