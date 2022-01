Det er den draumen...

Satte du kaffen i halsen? Joda du leste rett. Banken skriver det beløpet. Nok penger til å leve av rentene uten å røre selve sparepengene. Som for øvrig også er nok penger til å bruke én million i året i 40 år, selv om du ikke skulle få et øre i renter.

Det er en uting at de som selger aksjefond sprer usikkerhet om folks evne til å finansiere sin egen alderdom. Forretningsideen til bankene hviler på at folk skal bære på en drøm om et høyest mulig forbruk når vi blir gamle. Slik kan de selge oss spareprodukter med høy risiko allerede i dag. Produkter som – ikke tilfeldigvis – også er de samme som bankene tjener mest penger på. De som lever av å pushe slike produkter overbyr hverandre i å si hvor mye du kommer til å trenge når du blir gammel.

Hvis du har en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som i dag er 506.000 kroner, og betaler 30% i skatt har du 29.000 kroner utbetalt i måneden. Hvis du får 3,5 prosents avkastning, som banken antyder i sin reklame, og skal spare opp 40 millioner kroner på 40 arbeidsår år, slik banken sier du må ha for å leve av dem, må du spare 28.000 kroner i måneden det første året, og så øke sparebeløpet med to prosent hvert år.

Det gir deg 1000 kroner i måneden å leve for det første året du jobber. Det går jo ikke. Med mindre du allerede er rik. Banken har løsningen: Du må ta mer risiko, sier de. «Kjøp våre fond».

Heldigvis er dette bare skremselspropaganda fra de som selger aksjefond. For det første har du folketrygden som gir deg en månedlig utbetaling fra du pensjonerer deg og helt til du dør. I tillegg har alle som jobber i Norge i dag en obligatorisk pensjon gjennom jobben. Å snakke om hva du skal leve av når du blir gammel uten å ta høyde for disse to ordningene er ekstremt useriøst og kun egnet til å undergrave tilliten til den norske velferdsstaten. Det er svært skuffende at en norsk bank gjør dette. Mener de virkelig at det er en god ide at folk setter seg som mål å ha 40 millioner kroner på konto før de slutter å jobbe? Og deretter ikke røre dem. Bare leve av rentene? Hva slags samfunn er det de ønsker seg egentlig? Og hvis de ikke mener dette, hvorfor bruker de slike eksempler for å selge spareproduktene sine?

Hvis du virkelig mener at en nordmann bør ha tilsvarende 40 millioner kroner investert for å kunne gå av med pensjon, da bør du jobbe for en radikal styrking av folketrygden. Ikke oppfordre folk til å spare seg til fant hver eneste måned hele livet for deretter å leve av rentene fram til den dagen de dør med 40 millioner kroner i banken.

Her skal du få et annet pensjonsråd, helt gratis, fra en som ikke vil selge deg noe:

Få deg en jobb du trives i og der du kan tenke deg å bli.

Pass på helsa di.

Lær deg nye ting slik at du kan ta på deg nye oppgaver etter hvert.

Pass på å ha gode relasjoner med familie, venner og kolleger.

Betal ned boligen din slik at du er gjeldfri i god tid før du slutter å jobbe.

Venn deg til å bruke litt mindre penger enn du tjener hver måned.

Unngå forbrukslån.

Godt nyttår.

