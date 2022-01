Man kan bli taklet ut av Tour de Ski

Regelverk i idretten kan se logisk ut på papiret, men verre å utføre i praksis. På årets første dag fikk vi se det både i Tour de Ski og i hoppuka.

Hendelsen i sprinten i Oberstdorf er interessant fordi den i sin ytterste konsekvens kan få svært usportslige følger. Hvis en løper blir hindret av andre, går det mest ut over den som blir hindret. Jessie Diggins gikk glipp av mange kanskje avgjørende bonussekunder i sammendraget og dermed kanskje en mulig seier i Tour de Ski. Fordi hun ble påkjørt i kvartfinalen og dermed var ute av konkurransen.

Frida Karlsson gråt sine modige tårer og beklaget hendelsen. Hun innrømmet at alt var hennes feil. Men det medførte at Digging ikke kom inn blant de to beste som avanserte til semifinalen. Burde hun bli plassert inn i semifinalen? Jeg mener ja.

Dette sier ikke regelverket noe konkret om, og da endte juryen med å gi Frida Karlsson tre minutters tidsstraff, noe som i praksis ødela hennes muligheter i sammendraget. Resultater er at hun hopper av Touren, mens Diggins fortsetter med handikap.

Vi oppfatter langrennsløpere som relativt forente om fair play. Men ifølge Aftonbladet var Heidi Weng ganske klar om Frida Karlssons manøver: – Man må kunne oppføre seg. Og vi skal bare et snaut år tilbake til den omstridte diskvalifikasjonen av Johannes Høsflot Klæbo på femmila i VM da han bidro til å brekke staven til Aleksandr Bolsjunov.

En tenkt scene: Johannes Høsflot Klæbo må knebles i sin ledertrøye og en annen nasjon ofrer en løper for å takle ham. Vi oppfordrer jo ikke til dette, men når regelverk åpner for sabotasje vil det alltid bli sett på som en mulighet i en kynisk toppidrett.

Slike tilfeller må man løse ved at den som blir utsatt for urettferdighet, får en ny sjanse. Det er plass til en løper ekstra i et heat i sprintlangrenn.

I nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen var det igjen dømmingen som kom i fokus. Tyske Markus Eisenbichler var nær fall i 1. omgang – men fikk likevel 18,5 i stilkarakter av den tyske dommeren. Det meste av ekspertisen steilet.

Dette gir neppe utslag i sammenlagtkampen, men det kunne gjort det. Og den evige diskusjonen om å la bare lengdene telle i skihopping, kan leve videre. Hoppsporten er blitt så gjennomregulert at mange allerede har falt av med hensyn til vekt, hoppdressregler, vindkompensasjon og altså stilkarakterer. Det enkle er ofte det beste. Men rettferdigheten kommer først.

PS. Jessie Diggins kan fortsatt vinne Tour de Ski. De to siste rennene avvikles mandag og tirsdag.

