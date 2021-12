Politikk i det skjulte

Jonas Gahr Støre har sittet som statsminister i elleve uker. Ny smittebølge og rekordhøye strømpriser har dominert mediebildet og folks bevissthet i denne perioden. I tillegg har Ap/Sp-regjeringen kjempet fram et nytt statsbudsjett, godt hjulpet av SV. Men de andre sakene fra regjeringen har dessverre gått under den politiske radaren. Da er det kanskje ikke så rart at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet faller på meningsmålingene.

Siden valget i september har regjeringspartiene samlet falt med rundt seks prosentpoeng. SV har riktignok styrket seg med nesten to prosentpoeng, men det blir en fattig trøst for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

SV skummer fløten av regjeringens arbeid.

Hvis det hadde vært valg i dag, ville Ap, Sp og SV samlet ha vært i klart mindretall på Stortinget. Vi ville ha fått en ny parlamentarisk situasjon der regjeringen også hadde blitt avhengig av partiet Rødt. Det hører med til historien at Høyre har styrket seg mest siden valget, med en framgang på over fire prosentpoeng.

Det må være et tankekors for Støre og Vedum at det er SV som skummer fløten av regjeringens arbeid. En god politikk har blitt bedre med SVs hjelp. Ap ville ha SV med i regjeringen. Det ville ikke Sp. Resultatet ble at SV-leder Audun Lysbakken hoppet av forhandlingene. SV har i realiteten inntatt posisjonen som regjeringens støtteparti på Stortinget. Dette er en rolle som SV-flokken synes å trives i.

Her er eksempler på «gjemte» saker regjeringen har kommet med: Økte fradrag for fagforeningskontingent, bedre kår for pendlere, lavere fergepriser, feriepenger til arbeidsledige og billigere barnehager. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernet. Regjeringen stopper også konkurranseutsettingen av jernbanen.

Videre er statsbudsjettet justert slik at kommunene får mer penger til lokal velferd. De rikeste må belage seg på høyere skatt på både inntekt og formue. På den annen side kan 80 prosent av oss glede seg over lavere eller uendret skatt. Regjeringen får også på plass en viktig reform som sikrer pensjon fra første krone.

Dette er saker som bør kunne gi regjeringen uttelling ved neste stortingsvalg høsten 2025. Snaue fire år er lang tid i politikken. Jonas Gahr Støre mener at regjeringen er i rute med prosjektene, til tross for at berørte statsråder naturlig nok har måttet bruke mye tid på å løse strømkrise og koronakrise.

Utakk er verdens lønn, kan være et passende ordtak. Politikerne bør imidlertid vokte seg vel for å skylde på folket. Velgerne i et demokrati har nemlig alltid rett. Regjeringen og dens våpendragere har så langt ikke vært flinke nok til å synliggjøre resultatene av politikken. Ap og Sp får dermed forskuddslønn som fortjent.

Året 2022 vil vise om det er mulig for regjeringen å få ny valgvind i seilene. Nå gjelder det eksempelvis å få folk i jobb, sette fart på den grønne omstillingen og styrke helsevesenet. Statsbudsjettet for 2023 må vise en enda klarere kursendring. Da kan Støre & co ikke lenger skylde på arven fra Erna Solberg.





