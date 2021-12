To store profiler ute av spill, den tredje sliter

Ingvild Flugstad Østberg gikk førsteetappen på det norske kvinnelaget som tok stafettgull i forrige OL, Maren Lundby er olympisk tittelforsvarer i hopp og Maiken Caspersen Falla har OL-gull fra 2014 og sølv fra 2018.

Det er bare sistnevnte som kan få sjansen til å ta nye medaljer i OL i Beijing om en drøy måned. Caspersen Falla er allerede tatt ut i troppen, men kan altså ikke gå Tour de Ski fordi hun «mangler energi» som det heter. La oss håpe at det ikke er verre en at hun løser det.

[ Flugstad Østbergs OL-drøm er knust ]

Maren Lundby ga klar beskjed tidligere i vinter at hun måtte droppe den kommende sesongen fordi hun ikke klarer å holde kravet til vekt. Og Ingvild Flugstad Østberg var altså godt i gang med sitt comeback, med stigning i renn for renn, før hun 2. juledag måtte offentliggjøre at også hun er uaktuell til OL fordi hun ikke kan starte i Tour de Ski, som starter tirsdag. Det var der hun skulle bevise at hun fortjente en plass i OL-troppen.

For Flugstad Østberg var det et nytt lite sjokk etter at hun møysommelig hadde jobbet seg tilbake. Spørsmålet er om hun orker, og om kroppen sier ja til enda et forsøk på å bygge seg opp igjen.

For som i det meste annet i livet: Helsa kommer først.

Det har vært et stort fokus på usunne tilstander både i hopp og langrenn denne vinteren. At toppidrett ikke er sunt har vi fått mange nok eksempler på. Helseattesten som er innført gjør at løpere ikke ødelegger seg. Vektkravene i hopp er en enda større utfordring. Det er ille at man ikke kan delta med den kroppen man har.

Langrenns utfordringer har vært kjent lenge, og man har gradvis fått gjort noe med det. Men da er det et paradoks at man om få uker setter enda større trykk på helseproblemene ved å arrangere langrennene i nesten 1800 meters høyde, helt på grensen av det som det er medisinsk forsvarlig.

Maren Lundby hanket inn fire medaljer fra sist vinters ski-VM i Oberstdorf. (Geir Olsen/NTB)

