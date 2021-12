Gull, glitter og glemte helter

Det er tid for oppsummeringer og oversikter og når 2021 toner ut på en ny smittebølge, kan toppidrettssjef Tore Øvrebø antakelig notere tidenes beste norsk idrettsår.

Når han har talt opp antall verdensmestere, kan han legge til de norske framgangene i verdensidrettene tennis og golf. Casper Ruud og Viktor Hovland stiger på rangeringene og er krydderet som bekrefter at den norske bredden sannsynligvis aldri har vært større. Det blir en stri tørn på Idrettsgallaen over nyttår.

Sommer-OL i Tokyo 2021 Jakob Ingebrigtsen på seierspallen i Tokyo med sølvvinner Timothy Cheruiyot fra Kenya og Josh Kerr fra Storbritannia med bronse. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Det er selvfølgelig OL-gullene til Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen som for mange rager høyest, for vi har jo allerede nesten glemt at Therese Johaug tok fire gull i ski-VM, Tiril Eckhoff og Sturla Holm Lægreid det samme i skiskyting. For ikke å snakke om VM-gullene i alpint til Sebastian Foss Solevåg og Paralympics-gullene til Birgit Skarstein og Salum Kashafali.

Legg til noen flere olympiske mestere i triatlon og sandvolleyball og at Erling Braut Haaland ble toppscorer i mesterligaen i fotball og at Vipers Kristiansand vant mesterligaen i håndball. Og året ble altså avsluttet med VM-gull i sjakk til Magnus Carlsen før håndballjentene snudde et eventyr av en VM-finale i sin favør da de slo OL-vinner Frankrike sist søndag. Det var et beskrivende punktum for et temmelig ellevilt år der koronaen har lagt en evig skygge over all aktivitet.

Sweden World Cup Orienteering Kasper Fosser er verdens beste orienteringsløper. (Nisse Schmidt/TT/AP)

Norske sportsjournalister har kåret årets idrettsnavn siden 1948 og har ofte hatt et stort utvalg å velge blant. Men ikke alltid. I 1957 fikk Magne Lystad prisen fordi han ble nordisk mester i orientering. I år ble Kasper Fosser verdensmester på langdistanse i samme idrett, men er neppe øverst på lista når årets idrettsøyeblikk skal kåres. Men 21-åringen fra Heming omtales som o-sportens Klæbo, ingen beveger seg raskere i terrenget enn ham. Hvor havner han på VGs rangering over landets 100 beste utøvere?

En annen O-løper, Ragne Wiklund, ble like godt verdensmester på 1500 meter skøyter. Jenta som representerer Nydalen i orientering og Aktiv SK på skøyter er et av mange norske medaljehåp til OL i Beijing i februar. Og når vi først ramser opp gullvinnere fra hovedstaden er det vel få som er mer suveren i sin sport enn det Jarl Magnus Riiber er i kombinert. Han reiser til Beijing som en av Norges aller største gullfavoritter.

Netherlands Speed Skating World Championships Single Distance Ragne Wiklund tok et sensasjonelt VM-gull på 1500 meter skøyter. (Peter Dejong/AP)

Glemte vi å utdype hva Marcus Kleveland utrettet? Gutten fra Dombås tok VM-gull i snowboard (slopestyle) i Aspen, dessuten vant han X Games i big air og verdenscupen sammenlagt. Skileik het dette i gamle dager. Arven etter Sondre Norheim lever.

Breddeidretten har vært rammet hardt av koronatiltakene, mens toppidretten har skapt sine bobler der de har kunnet fortsette som før. Karsten Warholm toppet dette med både verdensrekord og OL-tittel på 400 meter hekk i Tokyo, mens Jakob Ingebrigtsen tok et overraskende gull på 1500 meter. Hvis det er slik at toppidrett stimulerer til økt aktivitet på grasrota, kan norsk idrett se fremtiden lyst i møte. Men ingen av disse bragdene hadde vært mulig uten ildsjeler, enten de er i samme familie eller i klubbene utøverne tilhører. Derfor er fortsatt ildsjelprisen den aller viktigste på Idrettgallaen i januar.

FAKTA

Dette er de største høydepunktene i idrettsåret 2021:

Karsten Warholm, OL-gull 400m hekk.

Jakob Ingbrigtsen, OL-gull 1500 meter.

Kristian Blummenfelt, OL-gull triatlon.

Anders Mol / Christian Sørum, OL-gull sandvolleyball.

Therese Johaug, fire VM-gull langrenn.

Johannes Høsflot Klæbo, to VM-gull langrenn.

Hans Christer Holund, VM-gull langrenn.

Tiril Eckhoff, fire VM-gull skiskyting.

Sturla Holm Lægreid, fire VM-gull skiskyting.

Jarl Magnus Riiber, to VM-gull kombinert.

Gyda Westvold Hansen, tidenes første VM-gull kombinert kvinner.

Maren Lundby, VM-gull hopp.

Birgit Skarstein, gull Paralympics.

Salum Kashafali, VM-gull Paralympics.

Kasper Fosser, VM-gulol orientering.

Sebastian Foss Solevåg, VM-gull slalåm.

Marcus Kleveland, VM-gull snowboard.

Ragne Wiklund, VM-gull skøyter 1500m.

Magnus Carlsen, VM-gull sjakk.

Håndballjentene, VM-gull.

Vipers Kristianand, vinner av mesterligaen i håndball.

Erling Braut Haaland, toppscorer mesterligaen fotball.

I tillegg en rekke verdenscupvinnere og enkeltseire i de fleste vinteridretter.