En hyllest til store Lille Julaften

«Vinn eller dra hjem», sier folk. «Jeg samler ikke på sølvmedaljer». Hva er egentlig nummer to, annet enn den beste av taperne?

Jepp. Kulturen er stappfull av historier, råd og oppmuntrende små sitater som skal få oss til å gi vårt aller beste. Vi skal bli best! Aller best! Nummer 1. Alle sammen.

Men på akkurat denne dagen, Lille julaften i det ellers ufordragelige år 2021, er det på tide å be de folka dra til et veldig varmt sted. Andre plass er da for pokker ikke så verst? Hvis jeg var verdens nest beste sjakkspiller, verdens nest beste rapper, eller kanskje bare den nest flinkeste snømåkern i gata mi, så hadde jeg overprestert noe inn i granskauen.

Det er da helt utmerka å være nummer to. Det bare er et spørsmål om hvordan du takler det.





Etter finalen i fotball-EM i sommer, fikk alle engelskmenna sølvmedaljen rundt halsen. Og alle som en, i hvert fall nesten, tok demonstrativt av seg medaljen i øyeblikket etter. Det er vinnermentalitet, liksom. Et sølv er da for faen ingenting å vise til barnebarna?

Jo. Det er det. Om bestemorra mi hadde sølvmedalje i VM, så hadde jeg ikke greid å slutte å skryte av det. Jeg hadde tjuvlånt sølvmedaljen hennes og sprada byen rundt i den, for å skryte og vise hva for et fotballgeni jeg hadde arva en fjerdedel av genene fra.





Men det finnes de som ikke sier nei til en andreplass. De som ikke skamfullt og driti ut river av seg sølvmedaljen. Det er de som greier å finne noe annet i en andreplass enn at det finnes noen som er bedre. De aller, aller fleste er jo tross alt mye dårligere.

Og da nærmer vi oss poenget: Lille julaften har skjønt det.

Du hører ikke lille julaften sutre over at den ikke er julaften! Det er ikke noe «Åååå, det er urettferdig, jeg får ikke ribbe og presanger» fra hu. Neida. I stedet har lille julaften laga seg sine helt egne tradisjoner, egne ideer og helt egne matretter.

Lille julaften, denne deilige, deilige dagen, har julegrøt. Med mandel. Og gigantisk marsipangris for den som finner mandelen nedi grøten. Og med mindre den som finner mandelen er en sånn en som bare vil ha gull og hater alt annet, så får stort sett vi andre smake litt på den marsipangrisen også.

Lille julaften er koko travelt, siste lita gaveinnpakking. Å kjøre byen rundt i et panisk forsøk på å få levert noe greier til dem man ikke skal møte dagen etter. Og å skli på speilglatt is i Sinsenkrysset og bulke bilen som kommer nordfra, og deretter kjøre skamfullt ned mot Sinsen for å finne et sted å parkere mens man utveksler skademeldingsskjemaer og telefonnumre med folk man ellers aldri ville ha møtt.

Lille julaften er Grevinnen og Hovmesteren, et TV-program så populært at NRK har laga et gigantisk programkonsept rundt det, fordi det er halvannen million folk som er så gira at de ser hva som helst i timevis før og etter. Og dermed får vi årets mest keikete talkshow på kjøpet!

Lille julaften er pynting av juletre og dataspillspilling halve natta, fordi man endelig får litt fri etter å ha jobba tre ganger hardere enn vanlig den samma uka som man har tre ganger mer ting å gjøre enn vanlig privat også.





Vi andre har litt å lære av lille julaften, altså. Når den flinkeste på jobben alltid er den flinkeste uansett, ikke prøv å gjøre akkurat som hu bare litt dårligere? Nei, vær lille julaften i stedet!

For det er jo sant: Lille julaften er ikke årets beste dag. Den er ikke en gang julas beste dag. Eller desembers. Det KAN være den er årets beste torsdag. I hvert fall i år, men det er dæven ikke sikkert det heller. Kanskje bursdagen din havner på en torsdag i år, liksom. Eller Vålerenga signerer den neste Pa-Modou Kah på en torsdag og setter Lille julaften fullstendig i skyggen?

Ikke veit jeg. Det eneste vi kan være helt sikre på er at lille julaften er best til å være lille julaften. Og det er ganske ålreit, bare det.





Når det er sagt er det alltid rom for forbedring. Ikke minst for Lille julaften.

Det viktigste er sjølsagt fri. Det er absurd at vi får fri fra jobben for å pakke ut presanger, men ikke for å kjøpe dem, pakke dem inn og legge dem under juletreet. Det er idiotisk at vi skal samle slekt og venner (ja, på vanlige år, da) til julegrøt klokka fem, en rett som fort tar et par timer å lage, bare en time etter arbeidsdagens slutt.

Så derfor har jeg følgende lille kravliste til lille julaften og alle maktmennesker det måtte angå:

1: Lille julaften bør bytte navn til Lillejulaften. I ett ord. For å gi Lille julaften en helt egen identitet, frikobla fra julaften, men likevel beholde schwungen navnet tross alt har.

2: Arbeiderklassen fortjener arbeidsfri på Lille julaften!

3: Hele folket fortjener smittefri på Lille julaften (jeg veit ikke hvordan det skulle løses, men det er faen så viktig likkavæl)

4: Det bør begynne å snø ganske mye litt sånn utpå kvelden på Lille julaften.

5: Journalister som ikke finner noe å bedre å skrive om bør umiddelbart slutte å skrive meningsløse tekster om Lille julaften.

6: Og god jul, a! Måtte 2022 bli det nest beste året NOENSINNE!

