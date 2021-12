Gerrard vender tilbake til Anfield på jobbjakt

Steven Gerrard vender tilbake til Anfield lørdag. Han vil ganske sikkert bli mottatt som en hel av fansen da han er tilbake på Anfield for første gang med sitt Aston Villa. Det er nemlig få om noen som er større i Liverpopol enn Steven Gerrard.

Gerrad debuterte for Liverpool i 1998 mot Blackburn. Fun fact: Gerrad kom inn for Vegard Heggem. Siden ble han en av de største i klubbhistorien. Selv uten et seriegull kan ingen si noe annet enn at Gerrard har hatt en glimrende karriere i klubben i hans hjerte. Det er muligens fortsatt litt sårt for begge parter at Gerrard ikke la opp i klubben, men dro videre til USA i 2015. Han la opp i los Angeles Galaxy året etter. Mange mente han hadde ett år eller to til i seg for Liverpool. Slik gikk det altså ikke.

Klopp må kjenne litt på at det står en klubblegende ved benken ved siden av. Ikke bare en legende, men også en som sikler på jobben hans. Det kan ikke være veldig tvil om at det er særlig en jobb Gerrad vil ha, Nemlig Jürgen Klopps i nettopp Liverpool.

Men er det en mulighet for at Gerrad skal kapre managerjobben på Anfield? Tja, rarere ting har skjedd. Klopp har jo allerede vært ute og luftet ideen om å gi seg i Liverpool. Alt er timing. Særlig i fotballen. En pasning er genial i akkurat det ene øyeblikket her og nå. Et tidel før, eller senere, er den samme geniale pasningen et sleivspark. Sånn er det med hvem som jobber hvor også. Blant managere altså. Jobben må være ledig og du må ha mulighet til å takke ja. En av de store klubbene må halte litt, en får sparken, en ny kommer inn. Og han som fikk sparken finner veldig ofte en ny jobb på omtrent samme hylle. Det er inn i den rotasjonen Gerrrad må kjempe om å komme seg inn. For om han først blir nevnt i diskusjonen rundt andre topklubber, vil det være litt enklere for Liverpool å legge en gammel klubbhelt som Gerrards navn i hatten når Klopp en gang velger å gi seg, eller får sparken.

Aston Villa er en sovende storhet. Birmingham er Englands nest størst by og har muskler til å hevde seg. Men de er langt fra alene om det. Villa ligger på tiende med 19 poeng og har tre seire på de fire siste matchene. Opp til sjette er det fem poeng, litt mye kanskje? Men opp til åttende er det kun to poeng og særdeles tett mellom en rekke klubber. Om Gerrard skulle lede Villa til sjette til slutt vil det være en glimrende sesong. Om Villa ender på åttende er det en meget god sesong. I begge tilfeller vil Gerrad styrke sine aksjer på Anfield. Om det er en kamp Gerrard så gjerne skulle vinne, er det mot Liverpool på Anfield. Selv om de røde skulle miste tre verdifulle poeng i kampen om gullet, tror jeg det vil smake enormt godt for Gerrard.

Dessuten vil tre poeng ikke bare bety tre poeng i jakten på en god sesong. Det er som en jobbsøknad å regne. En seier for Gerrard på Anfield vil ikke bli glemt på styrerommet i Liverpool. Spesielt ikke når det er tid for å ansette en ny manager.

