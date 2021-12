Den store treuenighten

Bare to uker igjen til jul, og det er på høy tid med den årlige juletresaken i denne spalten. Den burde egentlig kommet for lenge siden, når det nå endelig blir regnet som ufint å klage på tidlig julefeiring.

Den store julefeiden i år kommer fra London, der mange igjen er misfornøyde med grana de har fått fra Østmarka. Personlig saget ned av Oslos ordfører og The Lord Mayor of Westminster for tre uker siden. Sistnevnte kunne vel sagt fra allerede der og da hvis han ville hatt et annet tre, men tenkte kanskje at det hadde vært litt smålig. Treet fra Nordmarka kan også ha blitt skadet i overfarten, men selv importerer vi i Norge over 200.000 juletrær fra utlandet hvert år, og noen av dem ser helt fine ut.

Daily Mirror, en avis vi ikke alltid regner som helt pålitelig, kaller treet «loppebitt» i en overskrift. The Mirror liker å ta godt i, men her kan de være inne på noe. I tidligere juletrespalter har vi lært at slike trær kan ta med seg edderkopper, snylteveps, små biller, sommerfugler, støvlus, teger, gallemygg, fluer, spretthaler, midd, støvlus, bladlus, møll, larver og bladhoppere. Hvordan alle disse har kommet seg inn i Storbritannia etter brexit er uklart. Britene håper kanskje at noen av dem kan brukes som billig arbeidskraft? Snylteveps og gallemygg er det alltids en plass for i det konservative regjeringsapparatet der borte.

Heldigvis har ikke denne juletresaken eskalert til en internasjonal krise. Det nevnte britiske regjeringsapparatet har nok å gjøre med å forklare hvorfor de hadde juleselskap i fjor, og rocket rundt juletreet mens alle andre briter ble oppfordret til å være hjemme alene og se på «Hjemme alene». Deres sympatisører i Oslo Høyre ville gi London et nytt tre, men dette fikk de ikke politisk flertall for i bystyret. Blant annet fordi et nytt tre ikke ville kommet fram før etter jul. Postens sendefrist for julepakker til verden utenfor Europa var 1. desember.

Juletreet i London er en gave fra Norge som kompensasjon for tippekampene på TV i gamle dager. Nei, vi skal ikke tøyse med dette, siden det er en tradisjonsrik takk for støtten under 2. verdenskrig. Av samme grunn gir vi også et juletre til amerikanerne hvert år. Onsdag tente kronprins Haakon lysene på en jernbanestasjon i Washington DC. Men dette treet er laget av resirkulert plast fra havet, en liten klimapolitisk markering der, og så helt greit ut på TV-avstand med sine 20.000 lys. 20.000 lys gjør noe med det meste.

Det norske treet i Washington har vært av plast i mange år, etter at det lokale brannvesenet sa stopp for realt treverk. Dette kan vi godt forstå. Hvert år dør gjennomsnittlig seks personer i juletrerelaterte ulykker i USA. De materielle skadene er beregnet til rundt 100 millioner kroner. Jula er dyr nok som den er. Dette er også med på å alminneliggjøre valget av kunstig juletre for de to tredelene av det norske folket som ennå ikke har gitt etter. Noen er redde for at kunstige juletrær fører til enda mer plast i havet, men meningen er å ha dem i stua. Upåvirket av snylteveps og støvlus.

