Journalistikken, den nye jussen?

Gong på gong ser vi det. Journalistar, media, organisasjonar og nettstader er dei som avdekker kritikkverdige og ofte skadelege samfunnsforhold. Og dei avslører at land ikkje gjer som vi har forplikta oss til.

Samstundes – eller nett difor: Kritisk journalistikk er under betydeleg press – og direkte forfølging – ei rekke stader i verda. Nobels Fredspris går i morgon til to uredde og uthaldande redaktørar. Dei to prismottakarane Maria Ressa frå Filippinane og Dmitrij Muratov frå Russland får prisen for sin eigen innsats, men også som representantar for journalistar som kjempar i ei verd der demokrati og pressefridom har stadig trongare kår.

Bård Vegar Solhjell, spaltist i Dagsavisen og direktør for Norad. (Mimsy Moller)

Demokratiet er på vikande front. Dessverre. Sidan 2010-talet har vi sett ei vedvarande forverring av sivile og politiske rettar i verda, slik blant anna Freedom House, The Economist Intelligence Unit og svenske V-Dem måler det gjennom globale indeksar. Ein viktig del av dette bildet er den søkkande oppslutninga om forpliktande internasjonalt samarbeid, og vanskane med å skape framgang i internasjonale forhandlingar.

[ Når LO og NHO blir enige om noe, får Rotevatn (V) piggene ut ]

Etterkrigstida har vore prega av sterke forpliktande avtaler landa i mellom. Sjølve FN-pakta er ei slik bindande avtale, det same er erklæringa om menneskerettane, flyktningkonvensjonen og barnekonvensjonen. Alle landa som har ratifisert desse – og det er dei aller fleste – er bundne av dei. Det er sjølve det normative regelverket for mellommenneskeleg sameksistens.

På viktige område som handel og migrasjon har det synt seg vanskeleg å skape semje om regelverk og felles gjennomføring, tross at det er stort behov for det. Dei internasjonale vedtaka som gjerast i dag smaker meir av «oppmoding» enn av bindande forplikting. Eit viktig felt, klima, kan illustrere utviklinga.

Den første store klima-avtala, Kyoto-protokollen, var ei klassisk internasjonal avtale. Bindande for alle land som ratifiserte ho, med ei forplikting for kvart enkelt land til å kutte utslepp som FN skulle følgje opp og sjekke at blei overheldt. Paris-avtala er annleis. Ho er nærmast ein invitasjon til dugnad, kor landa skal lage ein plan for å gjere så mykje dei kan for å redusere utslepp og hindre global temperaturstigning. Målet er klart, men det er i praksis opp til kvart enkelt land kor mykje dei kan og vil gjere for å nå det – og det finnes ingen sanksjonar mot dei som gjer lite. FNs store konferanse om mat og matsystem tidlegare i haust var enda tydelegare slik. Han munna ut i eit slags koldtbord – kor landa kunne forsyne seg med dei oppgåva dei kunne gjere for å hindre svelt og betre matforsyning.

[ Jan Eggum fyller 70 år: Alkoholen, damene og dødsangsten (+) ]

Når forpliktingane blir mindre bindande, blir vaktbikkjenes rolle viktigare, enten dei er journalistar, NGO-ar, aksjonsgrupper eller organisasjonar. Dei som engasjerer seg, korrigerer og blandar seg opp i saker får avgjerande betyding. Litt som på ein dugnad: Du kan ikkje tvinge folk til å komme, det er meir ei norm. Nokon møter fordi dei likar det, andre fordi dei føler dei bør. Og atter andre for å sleppe unna han kjipe fyren i fjerde etasje som alltid ringer på og spør kvifor du ikkje kom på dugnaden.

Heldigvis er vilkåra for dei som følger med og avslører mykje betre enn før. Den digitale revolusjonen gjer at informasjon er lettare å få tak i, raskare å spreie og mykje meir effektivt å spreie til mange menneske. På stort sett alle område fins det organisasjonar og aktivistar som tar denne rolla, og undersøker kva som faktisk skjer med etterleving av internasjonale regler og avtaler. I ein kategori for seg sjølv står journalistar, redaktørar og deira publikasjonar. Dei står i ei særstilling fordi dei er underlagte kvalitative normer for sitt arbeid og si publisering, og fordi dei er uavhengige av myndigheiter og interessegrupper.

[ Følg magefølelsen, sa hun på smittesporingstelefonen til meg. Hvordan kom vi hit? ]

Journalistar er på eit vis vår tids juristar. Dei som går etter og sjekkar at alt går riktig føre seg. Om eit land gjer seg skuldig i grove brot på menneskerettane er det ofte lite det internasjonale samfunnet kan gjere. Men god journalistikk kan avsløre det, og ofte spreie det til befolkninga. Når land melder inn sine planar for å følge opp Paris-avtala presenterer dei det så positivt dei kan, men journalistar kan dukke ned i tala og vurdere om det er bra nok.

Ofte får media heider og ære for det. Men minst like ofte er det mest risikabelt. Mens norske journalistar som avdekker korrupsjon og maktmisbruk får SKUP-pris, risikerer journalistar som gjer det same i Mexico, Irak eller Afghanistan livet.

I åra frå 2006 til 2020 har over 1200 journalistar blitt drepne i samband med arbeidet sitt. Det store fleirtalet journalistar blei drepne fordi dei jobba med tema som korrupsjon, organisert kriminalitet eller miljøproblem. Dette skriv organisasjonen Reporters Without Borders i sin rapport for 2020. Berre i Novaya Gazeta, avisa til Nobelprisvinnar Dimitrij Muratov, er seks journalistar blitt drepne.

Ved å verdsette fredsprisvinnarane har Nobelkomiteen også bidrege til beskyttelse og støtte til journalistikk. I internasjonalt arbeid og bistand kan vi gjere enno meir av det, i ei tid da det er viktig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen