Så ble langrenn spennende igjen!

Hun visste kanskje ikke hvilken barriere hun brøt, russiske Veronika Stepanova, da hun nedkjempet Norge og Sverige i spurten søndag og gjorde at Norge IKKE vant en verdenscupstafett for første gang på tolv år.

Ekspertisen så ikke den komme, heller ikke at Sverige har fått fram en ny toppløper i Moa Olsson, som kom tideler foran en helt utslitt Helene Marie Fossesholm på ankeretappen. Den 20 år gamle russiske junior-verdensmesteren er like ung som Fossesholm og gir internasjonale kvinnelangrenn en ny dimensjon.

Dagen før hadde vinterens største kvinnenavn så langt, Frida Karlsson nedkjempet Heidi Weng på andreetappen, mens Ebba Andersson aldri slapp Therese Johaug på den tredje. Og i skyggen av dette holdt russerne følge der Tatjana Sorina til og med kom seg foran Johaug på sin etappe.

Og når vi minner om det som skjedde dagen før, da Frida Karlsson avgjorde duellen mot Therese Johaug med tre tidelers margin i intervallstart, er bildet fascinerende spennende foran OL i Beijing om to måneder. Hva gjør disse resultatene med inngangen til OL-sesongen?

Først en rekke spekulasjoner rundt hvordan de norske stafettlagene skal komponeres. Helene Marie Fossesholm er utpekt som Norges nye ankerkvinne etter den vellykkede debuten i VM sist vinter. Men søndag måtte hun hjelpes ut av målområdet på Lillehammer. Johaug sa farvel til ankeretappen etter at hun tapte spurten i VM to år tidligere. Fossesholm ristet det av seg og sier hun er klar for sisteetappen i OL.

Stafetter i verdenscupen har ikke høyest prioritet. Men det interessante på Lillehammer var at alle som vil kjempe om medaljene i OL var på plass. Og det er hard kamp om å komme på laget.

Vi skal bare tilbake til OL i Sotsji i 2014 da norsk smørebom brakte den norske storfavoritten helt ned på 5. plass. OL-gull kommer ikke av seg sjøl. Nå ser det likt ut mellom Russland, Sverige og Norge før medaljene skal deles ut på kinesisk snø i nesten 1800 meters høyde. Og ikke langt bak disse tre har både Tyskland og USA sterke lag. Og dette var den første og eneste stafetten som gås før OL.

Blant gutta er det litt enklere. Johannes Høsflot Klæbo går sisteetappen, sik han gjorde søndag. Men hvem skal gå de tre etappene før ham? I går gikk to norske og to russiske lag helt jevnt, Norge må antakelig vrake en av verdens beste løpere i komposisjonen av et stafettlag. I OL 2018 var det Hans Christer Holund som ble ofret, i siste VM var det Simen Hegstad Krüger som måtte være tilskuer. OL-uttak handler ikke bare om fysisk, men også mental kapasitet.....

For i løypene i Kina kommer nye elementer inn: Stundens alvor, mulig ekstremvær og veldig tynn luft. Fordel Norge?

