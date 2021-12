Derfor håper jeg Newcastle rykker ned

Fotballen er på vei til å bli litt vel forutsigbar. Den største pengesekken gir de gjeveste pokalene. Eller, i hvert fall nesten. PSG har brukt milliarder, men står fortsatt uten seier i Champions League. Og Leicester er et eksempel på at litt mindre penger også kan gi gull. Men så har vi klubber som Manchester City og Chelsea der en stor pengesekk opplagt har gitt sportslig suksess. Ja, de er giganter i fotballen etter at pengesterke eiere har tatt over klubben.

De siste ukene har det kommet til en ny investor i Premier League. En av Englands største klubber eies nå av en av verdens største superskurker. Saudi-Arabia eier i praksis Newcastle via landets kronprins Mohammed bin Salman, populært kalt MBS. Vi snakker om en mann som gjør akkurat som han vil, likviderer dissidenter og undertrykker store deler av sin egen befolkning. Menneskerettigheter står ikke høyt i kurs der i gården. Homofile og kvinner legger ikke akkurat ferieturen til Saudi-Arabia. Det eneste MBS mangler er en hvit katt han klapper, mens han sitter og pønsker ut neste plan for å ta over verden. Og veien dit er via verdens syn på det lille oljelandet i Midtøsten. Og hva passer vel bedre enn en å eie en fotballklubb i verdens beste liga? Slik skaper han seg et litt mer positivt omdømme, i hvert fall i Newcastle. Og det er slik det starter. En fotballfan av gangen, en by av gangen.

Med ett skarve 7 poeng på de ni siste kampene virker det som om hele klubben bare går og venter på at overgangsvinduet skal åpne. Det skal investeres i stadion, jada, sikkert greit det for fansen, men det er stallen de så gjerne vil forsterke. Manager Eddie Howe klør nok i fingrene etter å bla opp noen miliarder. Om han får beholde jobben da. Men hvem kan de håpe på skal flytte til Newcastle? Det er veldig få spillere på øverste hylle som skifter beite midt i sesongen. Og det skal veldig mye penger til for å lokke en superstjerne til en klubb helt i bunnen av tabellen. Nå har jo klubben akkurat det så man skal aldri si aldri. Men det spørs om en stor pengesekk er nok til å hevde seg denne sesongen.

Newcastle ble stiftet allerede i 1892 og har ikke vunnet ligaen siden 1927. Siste pokal var i Intertoto i 2006. En europeisk turnering for de nest beste. På veien mot pokalen slo de forresten ut Lillestrøm. Hjemme i England har de ikke vunnet noe siden 1955 da det ble seier i FA-cupen. Fansen er sulteforet, men strømmer like fullt til stadion hver eneste hjemmekamp. Det er forståelig at de er yre som små barn og øyner et håp om en pokal i det fjerne med enorme summer i ryggen. Nå skal de endelig ta opp kampen med de store igjen.

Med slike penger i ryggen som Newcastle har, er det fryktelig vanskelig å føle med klubben som nå ligger desidert sist på tabellen. Det er blodpenger. Det er skitne penger som kommer fra et av verdens verste mennesker. Det er rett og slett litt ekkelt.

Jeg må si unnskyld til alle Newcastle-fans der ute, jeg sympatiserer med dere som har lengtet etter en pokal så lenge, men det er i hvert fall en ting som kan stikke kjepper i hjulene på BMS’ prosjekt. Det er enkelt og greit å forhindre at Newcastle vinner verken Premier League eller Champions League. Og derfor håper jeg Newcastle rykker ned.

