Et lite offer til SV

Det kan diskuteres hvor stor klimaseier SV fikk i budsjettforhandlingene med Ap og Sp. Regjeringen har gått med på SVs krav om å droppe utlysning av 26. konsesjonsrunde for leteboring etter olje og gass på norsk sokkel. Dette blir av SVs folk framstilt som en stor klimaseier. Trolig blir det bare ett års utsettelse, og det vil ikke være noe stort offer for verken regjeringen eller oljeselskapene. Den kraftige økningen i CO2-avgiften på sokkelen svir mer.

Poenget er nemlig at Jonas Gahr Støre allerede i valgkampen satte døra litt på gløtt. Da sa Ap-lederen følgende til NTB: «Det er liten tvil om at norsk sokkel er på vei inn i en moden fase hvor det primært vil være aktuelt å åpne for ny aktivitet i forlengelsen av eksisterende felt.» Dette måtte tolkes som et signal om at en ny stor konsesjonsrunde ikke er så viktig.

Det hører også med til historien at 26. konsesjonsrunde heller ikke er nevnt ved navn i Ap/Sp-regjeringens politiske plattform. Slike konsesjonsrunder kommer normalt hvert andre år. På denne bakgrunn skulle altså den 26. runden for nye og jomfruelige områder etter planen ha blitt utlyst neste år.

Det mest attraktive er imidlertid de årlige tildelingene av oljeblokker i modne områder rundt eksisterende felt, og her tapte SV kampen. De siste årene har det blitt tildelt betydelig flere lisenser i de modne områdene enn i de ordinære konsesjonsrundene. Disse områdene er det også størst interesse for blant oljeselskapene.

SVs parkering av 26. konsesjonsrunde kan sammenliknes med fredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja. Også da var det i utgangspunktet en midlertidig seier, siden det aldri ble vedtatt noe formelt varig vern. Men realiteten er at dette området likevel ble politisk vernet, etter hvert også gjennom programvedtak i Arbeiderpartiet.

I så måte er det interessant at 26. konsesjonsrunde ikke er omtalt i den politiske plattformen til Ap/Sp-regjeringen. Men Støre & co lover å «legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på sokkel». Det er klar tale som bør forplikte regjeringen til å lyse ut lisenser i nye ordinære konsesjonsrunder. Det begynner å bli trangt i de modne områdene.

For å lykkes, må SV vinne olje-slaget på nytt ved neste korsvei. Da vil det trolig sitte lenger inne hos regjeringen å imøtekomme et slikt krav. Men hvis SV setter seg helt på bakbeina, vil regjeringen møte et tilsvarende krav fra Venstre dersom Ap og Sp, mot formodning, må vende seg den veien. Alternativet er at Ap og Sp parkerer egen vedtatt oljepolitikk. Det siste synes lite aktuelt.

