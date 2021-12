Den tause Klæbo

“Ingen kommentar”, “jeg sier ikke mer om det”, “ingen kommentar”, var de fleste svarene Johannes Høsflot Klæbo ga. Han satt godt beskyttet med munnbindet på på torsdagens pressemøte på Lillehammer der helgens verdenscuprenn arrangeres. Temaet var den avsluttede (?) konflikten mellom ham og Norges Skiforbund om sponsoravtalen med rettighetshaver Viaplay.

Kort fortalt: Han nektet å gå med Viaplays logo på skidressen fordi det kolliderte med hans verdisyn. Onsdag morgen ble partene enige, men Klæbo fikk presisert sin begrunnelse for konflikten: “For meg har det vært viktig å formidle min bekymring i forhold til troverdighet og uavhengighet ved at en innholdsaktør og rettighetsinnehaver som Viaplay også inngår en kommersiell sponsoravtale”.

[ Høsflot Klæbo: - Humøret er middels ]

Det er strålende at vår beste mannlige langrennsløper løfter debatten, men det er pussig at han plutselig ikke vil snakke mer om den. Han fortalte at humøret hans på en skala fra 1 til 10 lå på 3. Altså under middels. Hvorfor? Det ville han ikke utdype. Men det hørtes jo ut som han var utsatt for et visst press. Var startlisensen i spill? Men med sitt kroppsspråk fikk han i hvert fall bekreftet at han ikke innså seg som vinneren i konflikten med skiforbundet.

Det er langt fra første gang medier inngår sponsoravtaler med idretten. Det har vært litt murring rundt noen av dem, men i all hovedsak har de glidd stille forbi. Men det er et stigende paradoks at det eksempelvis er mediene som finansierer den elleville fotballøkonomien. Den diskusjonen bør løftes høyere. Norge rundt er det gjerne lokalavisa som sponser det lokale fotballaget.

Men Klæbo har spilt inn et viktig tema og det var jo interessant å høre at Therese Johaug ikke ville frontet våpenindustrien (Nammo er tungt inne i hopp), mens Emil Iversen syntes avtalene var helt uproblematiske. Men han ville ikke reklamert for alkohol og tobakk. Der får han hjelp av det norske lovverket.

Mest fornøyd er vel Viaplay med å få ut budskapet om at de har tatt over mye av langrennssporten. Unntatt rennene i Norge, (som fortsatt NRK har), unntatt rennene i Sveits (som TV2 har) og unntatt renne i OL (som Discovery har).

Hold deg oppdatert. Få nyhetsbrev fra Dagsavisens sportsavdeling