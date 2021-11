Et enda bedre budsjett

SV fikk viktige gjennomslag i budsjettforhandlingene med Ap og Sp. Det ble forhandlet på overtid, men de rødgrønne politikerne kom likevel i havn slik at finansdebatten kan gå som planlagt i Stortinget torsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre skryter ved å poengtere at «et omfordelende og ambisiøst budsjett har blitt enda bedre». Og han er spesielt glad for at det likevel ble funnet plass til feriepenger til dem som har gått arbeidsledige og permitterte på grunn av pandemien.

Det er en skam at feriepengene manglet.

Det virker litt rart at statsministeren kan mene at SV har gjort budsjettet bedre. Dermed innrømmer Støre indirekte at regjeringens forslag ikke var godt nok. Men det må nok først og fremst tolkes som en gest til SV. Og det må forstås på bakgrunn av at Arbeiderpartiet egentlig ville ha SV med i regjeringen. Slik sett har Støre rett i at et godt budsjett har blitt enda bedre.

Mye tyder på at SV ville ha fått enda større gjennomslag dersom partiet hadde gått inn i Støres regjering. På den annen side kan SV nå få synliggjort politiske gjennomslag på en klarere måte. 2022-budsjettet som vedtas har en enda mer omfordelende skatteprofil, både når det gjelder inntekter og formuer. De rikeste må dermed bidra mer til fellesskapet. Resultatet er at åtte av ti får samme eller lavere skattetrykk.

[ Pasienter må ikke bli kasteballer i systemet. ]

Videre har SV innkassert flere klimapolitiske seire. CO2-avgiften for oljeselskapene øker betydelig, og det blir ingen 26. konsesjonsrunde for nye tildelinger av lisenser for oljeboring neste år. Disse konsesjonsrundene kommer vanligvis hvert annet år. Men SV klarte ikke å forhindre den årlige, og ofte tallmessig store, tildelingen av blokker i modne områder rundt eksisterende plattformer på norsk sokkel.

Regjeringens kutt i elavgiften i vintermånedene blir beholdt. Paradoksalt nok sørger dyr strøm for å finansiere mange av de rødgrønne godsakene i budsjettet. Dette skjer ved å ta ut 2,3 milliarder kroner i utbytte fra Statkraft. Her brukes korte penger for å betale lange utgifter. De rødgrønne skyver dermed på problemet. Dermed blir enda tøffere å få endene til å møtes i 2023-budsjettet.

[ Åpent brev fra en med høy markedsverdi, men lite håp. ]

SV kan smykke seg med gratis halvdagsplass på SFO og oppstart på en tannhelsereform. Flere usosiale kutt i Solberg-regjeringens budsjett blir også reversert. Brillestøtte til barn er blant ordningene som nå er på plass igjen. Og så fant de rødgrønne altså feriepenger til arbeidsledige og permitterte. Det er en skam at feriepengene manglet, ikke lå inne i Støre-regjeringens budsjettforslag. Dette brutte løftet vil henge ved statsminister Jonas Gahr Støre når historien skal skrives. Nå blir det i stedet SV som får glede av denne budsjettblomsten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen