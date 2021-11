Vinter for ekstrem-langrenn

Og vi som trodde skisporten skulle smelte bort. Det kan den fortsatt gjøre, for klimaendringene er her og kuldehelga i Finland kan også være et resultat av den. Men hva hvis den også påvirker golfstrømmen, slik enkelte eksperter tror, og gjør vår del av verden enda kaldere?

Denne delen av spekulasjonene overlater vi til ekspertisen. Det er stor faglig uenighet innen klimaforskningen. Det vi vet er at kuldegrensa i langrenn er satt til minus 20 og de norske mannlige løperne valgte å droppe søndagens renn i finske Ruka. Til mild hoderysting fra mange av konkurrentene.

Men Therese Johaug og Heidi Weng valgte å gå, de hadde teipet fingrene og ansiktet, gikk med doble sett under skidressene og var så polstret at de begynte å svette under oppvarmingen. Ingen av dem har spesielle problemer med kulde.

Kommende helg går verdenscupen på Lillehammer, der blir det ikke ekstremkulde, men god norsk vinter ned mot ti minusgrader. Langrenn i sitt rette element. Men enda friskere kan det bli når OL-medaljene skal fordeles 120 kilometer utenfor Beijing i februar. Der kan det også bli iskaldt med den tilleggsdimensjon at rennene går opp mot 1800 meters høyde.

Dette er alle løperne forberedt på. Denne vinteren blir langrenn ekstremsport, noe mange mener den har vært lenge. Helse-spørsmålene vil følge denne sporten videre, også med tanke på ytre omstendigheter. I lørdagens kvinnerenn var seks nasjoner inne blant de åtte beste. Therese Johaug tapte et distanserenn og Sveriges Frida Karlsson viste hva som bor i henne. Kanskje kvinnelangrenn skal bli spennende igjen?

Men ikke mer spennende enn klimaendringene dessverre.

