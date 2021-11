Nå må alle i United jobbe hardt

Det er alltid trist når en klubblegende må gi seg. Ole Gunnar Solskjær var ikke rett mann for Manchester United nå. Resultatene var rett og slett ikke gode nok. Ryktene skal ha det til at spillerne var delt i synet på manageren. Metodene på treningsfeltet var omdiskutert og taktikkpraten før kamper litt for svevende, ikke presis nok, skal vi tro britisk presse. Det aller største problemet, som alle har kunnet se i kamp, er hvordan laget presser en og en, samt en midtbane som ikke jobber sammen. Dermed var forsvaret altfor ofte i undertall og ute av posisjon. Med en fryktelig treg Maguire, må samtidig de andre i bakre ledd ta høyde for at han blir løpt fra. Slikt blir det voldsomt mange målsjanser av. Det eneste som hjelper er å løpe mer.

Inn døra kommer nå tyske Ralf Rangnick, med erfaring fra klubber som Stuttgart, Schalke og Hannover. men det som kanskje er mest imponerende er jobben han gjorde i RB Leipzig. Han tok klubben fra 4. divisjon i Tyskland til Champions League. Og måten han gjorde det på var med den nye tyske fotballen. Høyt press, hurtig angrepsfotball og soneforsvar med en enorm arbeidsmoral. Han dannet skolen som Jürgen Klopp, Thomas Tuchel og Julian Nagelsmann er en del av. Manchester United har innsett at om de skal konkurrere med de beste, må de matche dem på taktikken. Fotballen utvikles og man må følge med i timen. Dessuten har United-ledelsen invitert Rangnick inn i en rolle som utvikler i enda to år så det virker som at dette er måten klubben skal spille fotball på de neste årene.

Den største utfordringen for Rangnick blir å få alle spillerne til å tro på hans ideer, hans spillestil. I Leipzig var spillerne unge og sultne. Ingen superstjerner der i gården. Ikke før de ble solgt videre i hvert fall. I Manchester United finner du derimot mange av dem og den største stjernen av dem alle.

Cristiano Ronaldo er på sitt beste et helt lag alene, på sitt verste en stein i skoen for de ti andre. Pogba er en humørspiller som svinger veldig i prestasjonene. Fernandes var mannen som reddet Solskjærs jobb forrige sesong med sine scoringer og målgivende pasninger. Han har ikke vært like god denne sesongen. Får Rangnick disse tre til å tro på prosjektet er mye gjort. For de andre på midten løper allerede som piska skinn. Det gjør jo Bruno også, men veldig ofte litt alene. Mye på grunn av at Ronaldo på topp ikke legger seg i selen og presser bakre ledd i særlig grad.

United skal til London og møter Chelsea søndag 17.30, men det blir med Michael Carrick på sidelinjen. Med tap der er det en middelhavsfarer som står og venter på sin nye trener. Med seier er United fortsatt et topplag. Men skal de bli et topplag igjen må alle i United jobbe hardt. På og utenfor banen.

