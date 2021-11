Eplet som triller lenger og lenger fra stammen

Mens NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani satt 30 timer på glattcelle i VM-landet Qatar for å ha gjort jobben sin, besøkte Beckham sist helg landets hovedstad for å kaste glans. Den tidligere Manchester United-stjernen har nemlig påtatt seg å drive PR-arbeid for et land og regime som ikke bare truer NRK-journalisters ytringsfrihet, men som også straffer både homofili og kvinnelige voldtektsofre med fengsel. De sistnevnte for å ha hatt «sex» utenfor ekteskap.

Daily Mail-kommentator Dan Wootton klinket til mot den gamle frisparkspesialisten med argumentasjonsrekken som jeg gjentok over her. Så spurte han retorisk: «Hvordan kan han (les: Beckham) fortsette å snakke om humanitære saker som Unicef-ambassadør uten å fortrekke en mine mens en fersk Amnesty-rapport slakter Qatars behandling av gjestearbeidere, hvorav hundrevis av dem antas å ha dødd mens de bygde VM-stadioner?». Svaret kunne vi lese hos konkurrenten The Sun: Den tidligere fotballspilleren mottar spinnville 150 millioner pund, nesten 1,8 milliarder kroner, for å representere Qatar-regimets interesser de neste ti årene.

For over 20 år siden fikk jeg som VG-reporter muligheten til å møte David Beckham noen ganger. En gang spilte jeg faktisk fotball sammen med ham. Den gang slo han meg som en jordnær og fin fyr. Jeg besøkte også de gatene der Beckham vokste opp i en av Londons fattigste bydeler. I en stor helgereportasje intervjuet vi både mannen som ga Beckham hans første jobb som ryddegutt på en hundeveddeløpsbane, og treneren som dyrket fram fotballtalentet fra tidlig alder. Sistnevnte fortalte en utrolig morsom historie fra fotballstjernens bryllup. Det var mye champagne og veldig fancy mat, og treneren, en ordentlig arbeidskar fra Øst-London, ble rett og slett ikke mett av de perfekt danderte smårettene. Til slutt så han seg nødt til å spise av bordpynten. «Epler, bordet var pyntet med epler», gliste han.

Dessverre er det nå mye som tyder på at eplet bare triller lenger og lenger vekk fra stammen, både for David Beckham og for den internasjonale fotballsporten, arbeiderklassens foretrukne idrett. Det er sikkert mye forlangt å tro at fotballens høye herrer, som i sin tid ga VM til Qatar, skal la seg påvirke av to arresterte NRK-journalister, men jeg tror faktisk at flere og flere begynner å kjenne at det smaker råtne epler av deler av den moderne fotballindustrien. God fredag!

