Tyngdeloven rammet også Ole Gunnar Solskjær. 92 seirer, 35 uavgjort og 41 tap holdt ikke

Det ble en paradoksal avskjed. Ole Gunnar Solskjærs første trenerjobb i United-systemet var for akademiet der Joshua King var en av hans elever. Lørdag bidro Joshua King til ydmykelsen og da det sto 4–1 på lystavla mot et av bunnlagene skjønte nok også Ole Gunnar Solskjær at dette var over. I fotballen er det visse tyngdelover som gjelder. For en klubb som Manchester United er den helt ubønnhørlig.

Ole Gunnar Solskjær blir den første United-manageren siden Frank O’Farrell (1971–72) som ikke vinner en eneste tittel. Det er en del av stillingsinstruksen i denne klubben. Siden Alex Ferguson kom inn i 1986 har alle vunnet titler, også etterfølgerne David Moyes (Community Shield), Louis van Gaal (FA-cupen) og José Mourinho (Europacup, ligacup, Communti Shield). Men ingen etter Ferguson klarte det viktigste: Å vinne Premier League.

Vi husker førjulsdagene i 2018 da hysteriet rundt Ole Gunnar Solskjær tok helt av. Han skulle erstatte José Mourinho, kom til Old Trafford og ble ansatt som vikar 19. desember og startet ved å slå sin gamle klubb Cardiff 5–1 noen dager senere. Starten kunne ikke blitt bedre. Han vant sine åtte første kamper og denne mannen måtte jo bare ansettes. Det skjedde 28. mars året etter. Og da kom den første av flere motgangsperioder.

Ole Gunnar Solskjær er ingen bølle. Som type er han jovial og vil se det beste i alle mennesker. Det er ikke alle som framstår slik på toppen av fotballindustrien. Senest lørdag kveld applauderte han og beklaget overfor egne fans og stilte rakrygget opp i tv-intervjuene som kun handlet om hans mulige avgang. Han så jo hvilken vei dette gikk.

Medietrykket har vært enormt og det eskalerte da han hentet Cristiano Ronaldo tilbake til klubben. Nå var lista lagt. Dette laget, med enda høyere lønnsutgifter enn noensinne, måtte se framgang. Det ble tross alt ligasølv bak byrival Manchester City sist sesong. Men slikt varer ikke lenge. Fotball er ferskvare. Nå var ikke noen framdrift mulig å se lengre, 20. november 2021 var eventyret over.

For Manchester United er blitt en middelhavsfarer under Solskjærs ledelse. I den forstand at klubben ikke vinner noe lengre. I andre klubber ville disse resultatene holdt i massevis. Han forlater klubben på en 7. plass på tabellen. Han endte på en seiersprosent på 54,7. Alex Ferguson topper med 59,6. Solskjærs endelige tall ble 92 seirer, 35 uavgjort og 41 tap.

OLE THE LEGEND vil leve videre i United fordi han avgjorde mesterligafinalen på overtid i 1999. Super-innbytteren var på rett plass til rett tid. Det øyeblikket kan ingen ta fra ham.

Ole Gunnar Solskjær ble den andre norske manageren i Premier League. Egil “Drillo” Olsen og assistent Lars Tjærnås fikk sparken i Wimbledon 1. mai 2000. På arbeidernes dag. Solskjær var først i Cardiff, så i Manchester United. Blir det noen etterfølger? Det er ikke opplagt. Nå får han med seg en omfattende sluttpakke og kan definere sin videre fotballkarriere hvis han ønsker. Tidligere United-managere har en erfaringsbakgrunn som ikke gjør dem helt hjelpeløse på arbeidsmarkedet. Men Solskjær vil alltid ha en del av sitt hjerte i Manchester United, klubben som løftet ham fram på den største internasjonale scenen.

Dette er fotballtreneren Ole Gunnar Solskjær:

* Alder: 48 år (født 26. februar 1973 i Kristiansund)

* Yrke: Trener / manager

* Trenermeritter: To seriegull (2011 og 2012) og ett cupgull (2013) med Molde.

* Klubber som trener: Manchester Uniteds reservelag (2008-2010), Molde (2011-2013), Cardiff (2014), Molde (2015-2018), Manchester United (2018-2021)

* Klubber som spiller: Clausenengen (1990-95), Molde (1995-96), Manchester United (1996-2007).

* Kamper/mål totalt for Manchester United: 366/126

* Kamper/mål for Molde: 42/31

* Landskamper/mål: 67/23.

* Statistikk som United-manager: 92 seirer, 35 uavgjort, 41 tap.

* Takket nei til jobben som landslagssjef for Norge i 2017.

* 19. desember 2018: Ble ansatt som midlertidig manager for Manchester United,

* 28. mars 2019: Ansatt i fast stilling.

* 24. juli 2021: Forlenger United-avtalen til sommeren 2024.

* Aktuell: Er ferdig som Manchester United-manager.