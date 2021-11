Da ketchup ble forbudt i Premier League

Endelig er det Premier League igjen. Landskamper er liksom ikke helt det samme. Norge mot Latvia? Nei takk. Da velger jeg heller Crystal Palace mot Brentford. Men det er noe posistivt med en pause. Da har nemlig britisk presse plutselig ingen kamper å skrive om. Da må de skrive om noe annet. Og det er de jaggu flinke til.

Denne runden er det flere snakkiser. Men særlig tre ting har fått mange spaltemeter i britisk presse. Først: Hvor lenge har Ole Gunnar Solskjær jobben? Manchester United skal til Watford lørdag og dette er en kamp United bør vinne om de skal ha heng på topp fire. Og samtidig en kamp der Solskjær trenger alle poengene om det skal bli litt ro i rekkene. Han har vært i hardt vær denne høsten. Med tap kan det bli langt opp for en klubb som har ambisjoner. Og i kulissene lusker Zidane og Rodgers.

En annen som har fått mye presse er Steven Gerrard. Han er tilbake i Premier League. Hvordan vil Liverpool-legenden gjøre det i sin første match som manager i verdens største liga? Han skal styre Aston Villa hjemme mot Brighton lørdag. Gerrard ledet et suverent Glasgow Rangers til tittelen i den skotske ligaen der de dominerte hver kamp. Slik blir det ikke i Birmingham. Aston Villa ligger skummelt til med 10 poeng og er kun to over nedrykk. Men for Gerrard er det kanskje særlig en kamp som motiverer spesielt? 11. desember skal Villa til Anfield.

Men det kanskje merkeligste som har skjedd i det siste er ketchup. Jepp, du leste riktig. Ketchup. Nå er det nemlig forbudt med ketchup i flere klubber. Steven Gerrard bekreftet at i Villa der er ketchup bannlyst. ja, det var nesten det frøste han gjorde. Conte i Tottenham har gjort det samme fordi han er lei av «litt overvektige» spillere. Men hvor mye ketchup må du spise for at det skal være problematisk? Hvordan har det sett ut i kantinen til Villa for at ledelsen bare skjærer igjennom og forbyr ketchup? Som et åsted? Ketchup på vegger og tak? Jeg liker en stripe på pølse i lompe. En liten dæsj når jeg lager pastasaus og det er i grunn det. I Premier League er det tydeligvis vanlig med ketchup i strie strømmer, på alt.

Men da synes jeg ernæringfysiologen som mente at det ikke var så farlig med ketchup, har et poeng. Han mener nemlig at ketchup, ja det er bare bra, fordi da kan du få spillerne til å spise sunnere. Bare ta ketchup på alt. Altså at ketchupen kamuflerer den sunne maten og hva den smaker. Ha ketchup på grønnsakene og alt annet som «jeg ikke liker». Det er bare et steg unna å mate voksne menn med flylyder, mens skjeen nærmer seg en åpen munn. Jeg husker da jeg var barn og mamma gjemte penicilin i syltetøy. Det var da barn måtte ta flytende penicilin. Det smakte vondt selv med et hint av jordbær, men jeg fikk det da i meg. Voksne mennesker burde klare å velge å spise sånn passe sunt. Et ketchup-forbud virker litt i overkant. Men nå er det jo slik at Premier League-spillere ofte ter seg som små unger. Da er det kanskje like greit å behandle dem som barn også?

