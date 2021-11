Pendlerfradrag på folkets tillit

Ett år etter videregående fikk jeg fast jobb i Bergensavisen (BA) og flyttet til Bergen sammen med to kompiser som skulle studere. Vi endte opp i det samme kollektivet og leste oss opp på retningslinjene. De to studentene skulle ha folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene i Bodø. Jeg, som var i fast arbeid, måtte melde flytting til Bergen. De to andre hadde rett på studielån og stipend mens jeg var i fullt arbeid og i en annen situasjon, selv om jeg en periode vurderte å studere litt ved siden av journalistjobben.

Vi hadde tillit til systemet, og vi forsøkte etter beste evne å fylle ut alle skjemaer etter det vi opplevde var intensjonen med ordningene. Jeg var oppriktig redd for å ta meg friheter jeg ikke skulle ha. Sånn skal det være i et land der folk flest stoler på staten og institusjonene. Det dreier seg tross alt om at vi lever i et av verdens beste demokratier. Derfor lytter de aller fleste av oss til myndighetenes råd når vi står midt i en pandemi og derfor stoler vi på selvangivelsen eller valgresultatet.

Norge har hittil scoret høyest på europeiske målinger over folkets tillit til nasjonalforsamling og politikere. Denne høsten gjennomføres den tiende runden av den europeiske samfunnsundersøkelsen – European Social Survey (ESS). 3.448 personer er trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret til å delta i studien, der de ulike europeiske landene sammenlignes. I 2014, som er de siste tilgjengelige tallene jeg har funnet for tilliten mellom folk og stat, hadde Norges befolkning den høyeste tilliten i Europa til politi og rettsvesen, politikere, nasjonalforsamling og politiske partier. Spørsmålet er hvordan det vil se ut etter at Ipsos på oppdrag fra Norges forskningsråd og Universitetet i Bergen er ferdig med 2021-varianten av Den europeiske samfunnsundersøkelsen?

Det er vanskelig å forstå at de ikke skal ha forstått at de utnyttet systemet —

Ingen bør bli overrasket om tilliten har falt etter denne høstens avsløringer rundt stortingsrepresentantenes økonomiske goder, spesielt knyttet til pendlerboliger og etterlønn. Avgått KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads gutterom og stortingspresident Eva Kristin Hansens hybel på gjesterommet til Ap-kollega Trond Giske har opprørt mange. Det er vanskelig å forstå at de ikke skal ha forstått at de utnyttet systemet. Derfor ba vi på lederplass i Dagsavisen Hansen om å vurdere sin stilling som stortingspresident, og derfor er det riktig og viktig at hun nå har kommet til samme konklusjon selv. For hvordan skal politikerne få studenter og vanlige folk til å følge reglene om de ikke selv bryr seg? God fredag!

