I mer rettferdig retning

Regjeringen er i gang med akkurat det vi sa vi skulle gjøre: Stoppe den økende ulikheten, få flere i jobb, styrke velferden og føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Før sommeren presenterte Arbeiderpartiet en 100-dagersplan som ga konkrete løsninger på disse utfordringene. Den inneholdt 40 satsinger vi ville komme i gang med i løpet av 100 dager etter en valgseier. I Hurdal-plattformen er så å si alle satsingene listet opp som Ap- og Sp-regjeringens politikk for denne perioden.

Jeg er stolt av at vi nå har lagt frem et forslag til tilleggsbudsjett og en rekke politiske initiativ som følger opp denne planen, allerede fra start. Regjeringen legger opp til en ny og mer rettferdig kurs for landet. Det krever mer enn ord – det krever politikk. Og det krever handling.

Derfor dobler vi fagforeningsfradraget, etter åtte år med stillstand. At det gir fagorganiserte arbeidstakere mer i lommeboka, er et viktig poeng i seg selv. Men det sender også et signal om at den norske samfunnsmodellen skal styrkes, ikke svekkes. Der Høyre gjorde et landsmøtevedtak på å «anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet», sier vi at fagorganisering, et levende trepartssamarbeid og skikkelige arbeidsforhold er det beste middelet for et trygt, godt og produktivt arbeidsliv. Ikke bare for den enkelte, men for samfunnet.

Derfor reduserer vi maksprisen i barnehage, noe som på sikt gjør at 200.000 småbarnsfamilier får 2900 kroner mer i året å rutte med. Høyre går til angrep også på denne prioriteringen, fordi de mener det er mange som ikke trenger lavere barnehagepris. Men det er det mange som gjør. Etter åtte år der det å ha barn i barnehage, har blitt dyrere år for år, blir det nå billigere. Det gir familier bedre privatøkonomi og senker terskelen for å benytte seg av barnehage. Bra for familiene, bra for barna og bra for samfunnet.

Derfor gjør vi skattesystemet mer omfordelende, i tråd med hva vi sa vi skulle gjøre: Øke skattene for folk med høye inntekter og formuer, og redusere skattene for folk med vanlige inntekter. To av tre får lavere skatt med vårt budsjett – mens de som har høy lønn eller stor formue, skal bidra mer. Det gir bedre fordeling. Og det er rettferdig.

Vi foreslår også mer penger til kommunene. Kommunene har ansvaret for å løse de viktigste velferdsoppgavene som betyr noe i hverdagen til folk. Med vårt budsjett blir det rom for flere lærere på skolene, flere ansatte på sykehjemmene og andre satsinger som gir bedre tilbud til store og små. Vi foreslår mer penger til sykehusene, slik at særlig tilbudet til psykisk syke kan styrkes, og til NAV, slik at flere kan hjelpes inn i arbeid. Og vi foreslår en grønn milliard, som vil få fortgang i overgangen til fornybar kraft, utbygging av elbil-ladere og bedre mulighet til å utvikle hydrogen og havvind.

Etter fire uker i posisjon har vi pekt ut en klar retning for politikken vi skal føre.

Nå forhandler regjeringspartiene med SV på Stortinget for å skaffe flertall for et budsjett som tar landet i en mer rettferdig retning og ligger an til å bli det mest klimavennlige budsjettet Stortinget noen gang har vedtatt. Parallelt med budsjettarbeidet har statsrådene jobbet hver dag med å sette ut i livet andre saker vi ble enige om på Hurdal, mange av dem nedfelt i 100-dagersplanen.

• Arbeidsministeren har sendt på høring forslag om å fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.

• Kunnskapsministeren har startet prosessen med å stanse avskilting av erfarne lærere.

• Næringsministeren har startet arbeidet med å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter.

Listen kunne vært lengre, og jeg kunne gått gjennom punkt for punkt hvordan vi innfrir 100-dagersplanen vi lanserte før valget. Men jeg forstår at det blir oppmerksomhet rundt punktene der vi fortsatt har en jobb å gjøre. Brillestøtten til barn er en sånn sak. Vi har lovet å forbedre ordningen som sikrer barn med dårlig syn briller, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det løftet står vi ved. Men med trangt handlingsrom, kort tid og et nytt Høyre-budsjett med mye å rette opp i, klarte vi ikke alt i første runde. Det krever mer en ett tilleggsbudsjett for å rette opp i åtte år med usosiale kutt. Noe fikk vi ryddet opp i, som forlengelse av ordningen med arbeidsavklaringspenger, der mange risikerte å stå på bar bakke etter nyttår. Men andre gjenstår.

Vi kunne selvfølgelig gjort mer ved å øke oljepengebruken. Men det har også konsekvenser. Økt pengebruk kan bidra til økt press på norsk økonomi og slå ut på kronekursen. Det vil norske bedrifter merke godt. Dersom økt pengebruk fører til økt rente, vil det også merkes godt i familieøkonomien. «Trygg økonomisk styring» er ikke bare et slagord, det er avgjørende for at ikke vanlige familier skal få økte utgifter og mindre igjen i lommeboka.

Jeg er stolt av å lede en regjering som setter vanlige folk først, og som gjør ord til handling. Etter fire uker i posisjon har vi pekt ut en klar retning for politikken vi skal føre. Mange planer er satt ut i livet, andre ting står for tur. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet.

