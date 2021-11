Er Solbakken realist?

Men har han belegg for det? Det får vi ikke vite før i 2023 når kvalifiseringen til EM i Tyskland er ferdigspilt. Han har gode argumenter. Og det er jobben hans å være optimist. Men det er ikke veldig mye lettere å komme til et EM enn et VM. Det har de siste 20 årene bekreftet.

Spørsmålet etter Norges kvalifiseringsspill til VM i Qatar er fascinerende likt det samme som etter klimatoppmøtet i Glasgow: Var det en suksess eller fiasko? Som i Glasgow: Det kommer an på hvem du spør. Men svaret ligger midt imellom. Det var ingen suksess når man ikke kom til VM, men det var heller ingen fiasko når man faktisk fortsatt hadde muligheten 85 minutter ut i siste kamp.

Ståle Solbakken snakker befriende ærlig. Han synes det er “helt jævlig” å være landslagssjef innimellom. Han sliter med overgangen fra å være klubbtrener med kamper minst en gang i uka, til landslagssjef med en uforutsigbar spillergruppe og altfor lenge til neste kamp. Første tellende kamp nå er i juni 2022, i hybrid-turneringen Nations League.

Uinnvidde som så Nederland – Norge som en vanlig fotballkamp, skjønte lite. To lag som knapt angrep. Norge hadde ingen skudd på mål. Hvorfor ble det slik? Svaret lå i forutsetningene. Det blir slik når begge lag er fanget i en tabell der ett eneste mål ville endre alt. Da Norge MÅTTE score og ta mer risiko, kom de nederlandske scoringene i sluttminuttene. Dette er fotballens vesen.

Norges ellevte kvalifisering på rad mislyktes også. Trekningen av puljespillet til EM i Tyskland skjer ikke før 9. oktober neste år. Det er lang ventetid før analysene kan starte. Neste VM-sluttspill etter Qatar spilles i 2026 i Canada, USA og Mexico og deltakerantallet økes til 48. Det minst bærekraftige mesterskapet noensinne. Men den europeiske kvoten økes bare med tre lag. Ingen lett match å komme dit heller.

Norges mest omtalte fotballspiller, Erling Braut Haaland, gikk glipp av halve kvalifiseringen og var skadet da alt skulle avgjøres. Norge må ha sin beste menn om bord. Ja, vi har et ungt og lovende lag som viser framskritt. Men 99 prosent sikkert? Jeg vil tro Egil “Drillo” Olsen vil operere med et noe lavere anslag. Men vi liker ambisjonen. Den må en landslagstrener ha.

