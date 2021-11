Om å «heie på guttene»

Det finnes et bilde av det engelske fotballandslaget før en kamp mot Tyskland i Berlin i 1938. Samtlige av spillerne gjør en romersk hilsen av respekt for vertskapet. «Heil Hitler» – bare ett år før utbruddet av verdenskrigen. En av de engelske spillerne, Stan Cullis, nektet. Han ble droppet fra laget.

Man skal ikke dra parallellene for langt. Qatar i 2022 er ikke Nazi-Tyskland i 1938. Bildet fungerer likevel: Norge kunne ha vært Stan Cullis, den ene spilleren som nektet å være med på fotballfesten i Qatar neste år. I stedet leter altfor mange av oss etter grunner til å slippe å ta stilling. Nå sist er det nylig avgåtte statsminister Erna Solberg som kan fortelle oss at festen tross alt er det viktigste.

Drømmen om at Norge skal gjøre som Stan Cullis og si «Count me out» lever fortsatt

Det er nok mas om boikott nå, mener kvinnen som ledet Norge i åtte år. «Det er på tide å legge vekk den debatten og heller bruke tid til å heie på guttene», sa Solberg til VG i helga.

Vi skal ikke lenger bry oss om at Amnesty International tidligere i høst oppjusterte dødstallene blant arbeiderne som bygger infrastrukturen for fotball-VM fra 6.500 til 15.000. Om at samme organisasjon sier i klartekst at utviklingen i Qatar går i feil retning. Rapporten «Reality Check 2021: A Year to the 2022 World Cup», publisert denne uka, forteller at reformarbeidet som myndighetene i Qatar har lovet, ikke pågår i virkeligheten.

Erna Solberg er tydelig på at fotballen «aldri burde valgt Qatar», og at idretten må lære av det som har skjedd. Men, sier hun: Kampen om boikott kom i gang for sent, og et stort flertall på fotballtinget gikk imot boikott tidligere i år. Derfor bør debatten nå være over.

Det smaker ikke godt når vår tidligere statsminister lar disse ordene falle samme uke som fotballmagasinet Josimar ble truet med søksmål av VM-komiteen i Qatar, via det norske advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig. Josimar ble bedt om å trekke en sak om Abdullah Ibhais som, ifølge artikkelen, trolig ble fengslet på grunn av sitt engasjement for anleggsarbeidere i Qatar.

Solberg lar seg tydeligvis heller ikke imponere av at økokrimsjef Pål Lønseth har gått offentlig ut og sagt at ikke bare Norge, men alle burde boikotte Qatar-VM. Deltakelse i VM er det samme som å si at korrupsjon ikke får noen konsekvenser, sier Lønseth. Heller ikke at en ny dokumentar tydelig viser korrupsjonen i det internasjonale fotballforbundet FIFA, er grunn nok til å fortsette debatten.

For Ullevål var fullsatt lørdag og Erna Solberg skulle se Norge spille mot Latvia. Vi må «heie på guttene»!

Fotballtinget sa nei til boikott i vår, det har Solberg rett i. Men det ble også vedtatt 26 tiltak på tinget. Fotballforbundet fikk beskjed om å rette sterk kritikk mot FIFA for tildelingen, og for manglende oppfølging av menneskerettsbrudd. Fotballforbundet er også pålagt å søke støtte til en felles, kritisk uttalelse med andre forbund.

Hittil har vi hørt lite om hvordan det går med dette arbeidet. En nøktern analyse, basert på det som har kommet av nyheter siden fotballtinget, er at det er lite som tyder på at vi gjør særlig vei i vellinga.

Selvsagt heier vi på guttene mot Nederland i kveld. Litt fordi norsk fotball trenger en opptur, men kanskje aller mest fordi det gir oss sjansen til å holde debatten varm. Uansett hva Erna Solberg måtte mene om saken, pågår nemlig debatten fortsatt. Rosenborg, for eksempel, er pålagt av medlemmene i klubben å gå inn for boikott av Qatar-VM på fotballtinget neste år. Det kommer trolig også andre initiativ.

Det er vanskelig å se for seg at Norge vil boikotte VM i Qatar. Men det er ikke umulig. Drømmen om at Norge skal slå Nederland for så å gjøre som Stan Cullis og si «Count me out» lever fortsatt. Heia Norge!

