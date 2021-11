Kan det bli omkamp om Qatar-boikott? Ja, det kan det

Vi er snart på dagen ett år unna åpningskampen i fotball-VM i Qatar. I kveld kan Norge spille sin siste kamp opp mot dette mesterskapet, laget kan kvalifisere seg direkte eller kampen fortsetter med omspill i mars. Det kan altså være siste gang landslagsgutta samles bak banneret «Equal Rights, on and off the pitch» ved lagfotograferingen før kampen.

Det var det sportslige. Utenfor arenaene vil kritikken øke med tiltakende styrke. Hvordan er situasjonen i det utskjelte landet ett år før avspark? Ferske rapporter fra Amnesty tyder på at det bare blir verre.

Mandagens betydelige drypp var arrestasjonen av Abdullah Ihbais, en tidligere informasjonsmedarbeider i Qatars VM-komité. Ifølge tidsskriftet Josimar, som følger situasjonen i Qatar tettest, skjedde arrestasjonen noen timer før et avtalt møte med NRK. Den avtalen ble bekreftet av NRK mandag.

Når vi vet at samme omtalte Josimar er blitt truet med søksmål fra samme VM-komité om de ikke sletter påstander i en kritisk artikkel, er det et skremmende mønster vi ser.

Nå handler det ikke bare om menneskerettigheter, men også ytringsfrihet, som om det første ikke er alvorlig nok.

Norges Fotballforbund ble pålagt av det ekstraordinære fotballtinget og følge opp Qatar-spørsmålet og i NFF er oppgaven tatt på alvor. Men det er enda mer å ta tak i. I desember skal en ny delegasjon fra NFF og andre nordiske fotballforbund på ny reise til Qatar for å få mer kunnskap. Det er bare Danmark av de nordiske land som per i dag er kvalifisert for mesterskapet.

Kan det bli omkamp om Qatar-boikott på fotballtinget i mars? Det kan det. Det er opp til klubbene hva de spiller inn av saker til tinget i mars. Men skal boikott-spørsmålet bli aktuelt fra norsk side, må landslaget gå minst til playoff. Svaret får vi i kveld. Avspark 20.45.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Stor sportslig utfordring på Nederlands lykkebane ]