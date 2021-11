Servert: Matchball Norge

Fotballens forunderlige vesen fikk vi bevisene for lørdag kveld. Først Norges sjansesløseri og to poeng tapt i kampen mot Latvia, så Nederlands evne til å miste en tomålsledelse mot Montenegro i sluttminuttene i deres kamp i Podgorica.

Da er en delvis matchball servert Norge. Med seier foran folketomme tribuner i Rotterdam tirsdag er Norge sikret minst omspill. Hvis Montenegro fortsetter hjelpearbeidet og tar poeng også mot Tyrkia, kan Norge gå direkte til det VM-sluttspillet i Qatar ingen vil ha, men som vi i hvert fall kan kvalifisere oss til.

Nederland rotet bort sin eventyrlige mulighet til å være VM-klar allerede lørdag kveld, nå kan de miste det helt. Og stemningen hos de oransje er snudd opp ned. Først den nye nedstengningen av landet, så landslagets lille kollaps. Plutselig er det fordel Norge, i hvert fall mentalt.

[ Dette er forutsetningene i Rotterdam ]

Norge har alt å vinne, Nederland har alt å tape. Men Ståle Solbakken var ikke helt enig i den konklusjonen før han gikk ut på Ullevaal-matta søndag for å ha en restitusjonstrening med dem som var i stand til det. Hvorfor?

«Vi har alt å tape vi også», svarte han med henvisning til hvordan de to tapte poengene mot Latvia fortsatt kan gjøre utslag. Med seier der ville Norge vært likt i poeng med Nederland, men bak på målforskjell. Så skal Norge gå rett til VM må kampen i Rotterdam vinnes uansett.

Men det er ingen tvil om at presset er størst på Nederland, som hele tida har vært den store favoritten til å vinne pulja. Skulle både Norge og Tyrkia vinne sine kamper tirsdag, er Nederland slått ut. De var heller ikke kvalifisert til VM i 2018 i Russland. Nederland er ikke hva de en gang var.

Derfor vil det bli en intens 2. omgang tirsdag hvis det eksempelvis står målløst i Rotterdam samtidig som Tyrkia leder sin kamp. Da MÅ Norge score. Da må det tas risiko, da må det tas grep.

[ Mye stang ut, Norge ]

Men slikt er vrient å planlegge. Solbakkens fokus blir å skape en trygghet i laget som gjør at de tror de kan slå Nederland. Og det er ingen umulig oppgave. Nederlands poengtap for Montenegro er ikke det første svakhetstegnet de har vist i denne kvalifiseringen. Vi får minne om at de har tapt for Tyrkia (2–4) også.

Det overraskende med norske øyne er at laget er i posisjon til å vinne pulja når bare en kamp gjenstår. Det var det få som så for seg etter 0–3 for Tyrkia på en såkalt norsk hjemmebane i Malaga i mars. Også vi trodde VM-toget hadde sporet av da.

Men slik er dette spillet genialt innrettet. Dette er en pulje der nesten alle tar poeng fra alle. Hvis Norge klarer å komme opp på det nivået de var etter pause mot Latvia, da Martin Ødegaard var fus i alt, kommer sjansene man kanskje ikke brenner i to kamper på rad. Både Alexander Sørloth og Mohamed Elyounoussi kunne gruble lenge på mulighetene de misbrukte. Men gode spillere kan ikke dvele ved slikt.

Ståle Solbakken innrømmet søndag at det også er noe herk å være landslagssjef. Grunn: For få kamper. Da blir de få som spilles desto viktigere. Som kommende tirsdag ...

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen