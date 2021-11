Ikke best når det gjelder

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Vi er ikke vant med VAR-avgjørelser i Norge og Ullevaal-publikummet fikk smake på det da Mohamed Elyounoussis scoring ble sendt til analyse etter 81 minutter. Minuttene gikk og bekreftet at avgjørelsen ikke var enkel. Ellevill norsk jubel endte i en offside-avgjørelse som var korrekt.

En eneste kamp gjenstår for Norge og den må vinnes i Rotterdam tirsdag. Men det er ikke sikkert det er nok. Montenegro møter Nederland senere lørdag kveld og Montenegro møter Tyrkia i den siste kampen. Det er bare å sende varme tanker til det mørke fjell. Men akkurat nå er Norge på en tredjeplass på tabellen som ikke gir noen ting.

Hvorfor gikk det slik? Fordi vi ikke evnet å omsette sju målsjanser. Alexander Sørloth hadde tre headinger fra god posisjon, Moi Elyounoussi var alene med keeper og Kristian Thorstvedt headet i stanga. Marginer imot? Det også. Men det har alle fotballag.

Den første halvtimen var jo et lite mareritt. Feilpasningene florerte, Martin Ødegaard slo vekk de enkleste pasninger og Glimt-stopper Marius Lode trivdes åpenbart dårligere i rød enn i gul trøye. Foran fikk Alexander Sørloth aldri tak i ballen.

Alt dette bedret seg etter pause, men landslagssjef Ståle Solbakken har rett i at Norge kastet bort den første halvtimen. Omleggingen etter pause var spillemessig vellykket. Martin Ødegaard ble den dominerende kraften vi vet han kan være og han var en latvisk keepers underarm fra å bli matchvinner. Men åtte tilleggsminutter var ikke nok.

Martin Ødegaard prøvde og prøvde og spilte en god 2. omgang. (Terje Pedersen/NTB)

Slikt skjer i fotball, men det skjer litt for ofte med Norge. Latvia var nær poeng både mot Nederland og Tyrkia og tok det altså mot Norge. Det bekrefter bare en enkel læresetning: Norge er ikke gode nok. Slik dette landslaget ikke har vært i dette årtusenet. Det er mesterskap nummer elleve på rad som antakelig ryker og neste fokus blir da EM i Tyskland i 2024. Det er lenge siden Norge har vært best når det gjelder.

Men man kan ikke gi opp. Fotball er tilfeldigheter. De norske spillerne må gire om og gå til den formidable oppgaven i Nederland med den selvtilliten som ligger i at dette laget ikke har tapt på bortebane på årevis. Ingen av oss ønsker oss til Qatar, men det hadde jo gitt selvtillit for et landslag at det endelig klarte å kvalifisere seg.

For å gjenta: Bare vinneren går til VM, toerlaget skal ut i omspill i mars neste år. De plassene tilhører nå Nederland og Tyrkia.

