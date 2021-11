Koronareturen

Den har jo aldri helt sluppet taket, angsten for smitten, selv om vi siden 24. september har levd helt uten noen former for nasjonale koronatiltak. Vi har vel alle egentlig bare lurt på hvor lenge det vil vare?

Vi håpet jo at vi var ferdig med denne forestillingen, at den aldri mer skulle settes opp på en norsk scene.

Skulder til skulder på bar eller nese mot nese på trikk, bane og buss. Vi har kjent på uroen, på følelsen av å leve fritt på lånt tid. Kan vi bare gå rett inn og sette oss her, liksom? Det kunne ikke vare.

Høsten kom tidsnok. Og med den kom også smittetallene snikende og etter hvert galopperende. Dag for dag har de steget, helt opp til nye rekordnivåer. Bare den siste uka har Tromsø, Trondheim og Oslo passert gamle milepæler. Sykehusene er igjen blitt fylt opp. Nå også med fullvaksinerte. Kapasiteten i helsevesenet til å hjelpe andre typer pasienter settes under press.

[ Munchmuseet svikter både Edvard Munch og publikum. ]

Det var ubehagelig déjà vu da det igjen ble kalt inn til pressekonferanse klokka 12 på en fredag med temaet korona. Vi håpet jo at vi var ferdig med denne forestillingen, at den aldri mer skulle settes opp på en norsk scene. Men fredag var de der igjen. Et par slitne gjengangere fra helsebyråkratiet og to nye politiske ledere.

Høyres Erna Solberg og Bent Høie tapte valget, men fikk æren av å sette strek i september for de mest inngripende tiltakene i vår personlige frihet siden krigen. Helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre fikk jobben med å minne oss på at krisa ikke er over. Støre har strengt tatt nok å stri med. Ukas meningsmåling i Dagsavisen har vist at oppturen for han og Arbeiderpartiet lar vente på seg. Og i Stortinget mandag møter han motvind fra samarbeidspartiet SV, som akter å skvise ut av ham et annet budsjett enn han har lagt fram. Dette seiglivede viruset hadde han sikkert håpet var historie nå.

[ Jonas tar ikke Norge med storm ]

Det er ikke sterke medisiner han setter nasjonen på. Vi skal jo bare skumme fløten av å være verdens rikeste land og få såkalte booster-skudd med en tredje dose vaksine. Det er bare å slå ned blikket, vifte vekk skamrødmen og stille seg i kø. Også kommer disse koronapassene tilbake til heder og verdighet. Jeg tipper nettsida til helsenorge.no ramla ned under pressekonferansen med Støre, da det ble klart at kommuner nå kan innføre regler om pålagt bruk.

Vår avis har vært kritiske til disse passene når halve landet i våres var vaksinert, mens den andre halvdelen ikke hadde fått muligheten. Nå er situasjonen en helt annen. Har du ikke et koronapass i dag, er det fordi du ikke vil. Og da kan man i de aller fleste tilfeller, takke seg sjøl.

[ Sigrid Bonde Tusvik: Jeg har havnet i en plutselig sorg. En tilstand jeg tidligere aldri har kjent på. ]

Oslo har allerede rykket ut og sagt at de venter med passene, men vi skal da kunne leve med å flekke opp koronapasset på vår smarttelefon også før vi går på bar og revy. Men det er jo et lite etterlengtet tegn i tida at fredagene er tilbake som en thriller ved ukas slutt. Fortsetter smittetallene å stige, og sykehusene ikke får gjort annet enn å ta vare på koronaoffer, vil det kunne komme nye tiltak.

Kommer «meteren» tilbake, eller de hersens munnbindene, vil det være en formidabel koronanedtur.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen