Oslo-lag i mørket

Det er noe spinnvilt over banesituasjonen for Oslos beste fotballag. Når Grorud og KFUM Oslo skal spille sesongens siste, kanskje helt avgjørende hjemmekamper i 1. divisjon, må Grorud reise til Mjøndalen, mens KFUM må sideforskyve fra Ekeberg til Intility og betale om lag 45.000 kroner der for å låne banen i to timer.

Årsak: Flomlyset er ikke sterkt nok til at kampene kan spilles på deres hjemmebaner. Jo da, de har lys, men ikke nok til å innfri kravene til TV-produksjon i novembermørket.

Når disse to lagene neste år får selskap av Skeid har vi tre lag på nest øverste nivå som ikke har godkjente anlegg. (Forbehold: Grorud kan fortsatt rykke ned til 2. divisjon og KFUM rykke opp til Eliteserien).

Nå vil alle lagene få dispensasjon til å spille sine hjemmekamper neste år også på Grorud, Ekeberg og Nordre Åsen, men situasjonen viser hvordan dårlig langsiktig planlegging slår ut. Bak disse lagene leker Lyn med planer om å bygge en ny arena når de ser for seg at dagens stadion på Kringsjå blir for liten. Men det er en stund til.

Utenforstående rister på hodet. I Oslo har vi også Ullevaal stadion og Bislett som ikke benyttes av klubblag. Ullevaal er for stor og kostbar, Bislett er først og fremst en friidrettsarena. Noen vil også peke på Frogner stadion som en misbrukt mulighet.

Hadde Norges Fotballforbund fullført sin gamle kongstanke om å gjøre Voldsløkka til hjemmebane for U21-landslaget og to av byens nest beste fotballag, med plass til 5000 tilskuere, hadde mye vært løst. Men den ideen ble skrinlagt.

Spilleflater har Oslo nok av. Men samhandlingen mangler. Hvem skal ta tak i den?

