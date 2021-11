Jonas og vanlige folks spasertur

Sist uke hørte jeg foredrag med statistikkguruen Nils Brenna, som har en fortid med ledende analytikerroller i både VG og NRK. Han forsøkte å gi svar på om norske redaktører er som folk flest. Det viste det seg at vi er, sånn stort sett. Brenna er ellers kjent som Harald Eias makker i podkasten «Sånn er du» på NRK. Han advarte oss mot å gjøre folk flest folkeligere enn de faktisk er. Nordmenn flest digger like lite grandiosa og wienerpølser som sushi og østers. «Low end» og «high end» er like dårlig likt. Det gjelder å treffe med noe som alle liker.

[ En regjering for dem som trenger politikken ]

Folk flest liker best reker av mat og Ikea blant brands, fikk vi vite. Det betyr ikke at veldig mange har satt dem opp som sine favoritter, men det betyr kanskje at det beste du kan gjøre om du skal ta med hele befolkningen ut for å handle og spise litt, er å svinge innom Ikea og by på et rekesmørbrød. Alternativet kunne vært pinnekjøtt. Det scorer også høyt. Inviterer du derimot på sushi eller østers og vareslipp hos Rolex, skal du vite at det blir en dårlig dag for store deler av befolkningen selv om det er innertier for noen få. Tilsvarende blir det om du inviterer oss alle på fest på McDonalds eller Burger King. Bra for noen, men ikke for alle.

[ Regjeringens budsjett øker klimagassutslippene. Det bygger ikke tillit ]

Foredraget under Norsk Redaktørforenings høstmøte fikk meg til å tenke på vår nye regjering. Fra høyrefløyen møter den sinne fordi den ligger til venstre i det politiske spekteret. Fra venstresiden hevdes det at den ligger for langt til høyre, inn mot sentrum. Det er ikke favorittregjeringen til dem som stemte Rødt, SV eller MDG, men de liker trolig en Støre-regjering bedre enn en som ledes av Erna Solberg og som potensielt inkluderer Frp. Tilsvarende er Ap og Sp neppe favorittpartiene til mange på høyresiden. Likevel vil jeg tro at Frp-velgere blir mindre provosert av Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum enn av SVs Audun Lysbakken, partilederen som takket nei til å bli med på regjeringssamarbeidet.

[ Den nye regjeringen vil redusere forskjellene. Gjelder det også forskjellene mellom Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum? ]

Også blant ulike fritidsaktiviteter kunne Nils Brenna lære oss at nordmenn elsker ulike aktiviteter. Det som scorer best, er noe som veldig få elsker, men svært mange liker, nemlig å gå tur. Hvem hater egentlig å gå tur? Svært få, viste det seg. Det var da jeg kom til å tenke på Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt og favorittbudskap, «vanlige folks tur». Gåtur, som Trygve Slagsvold Vedum ville sagt, eller spasertur, som Jonas sikkert egentlig kaller det. Kanskje er det fint med en regjering som er like lite polariserende som reker, selv om det godt kan hende at vår fransktalende statsminister liker østers.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre ute på tur med pølsegrilling ved Båntjern i Nordmarka sommeren 2019. (Mimsy Moller)

[ Regjeringens strømhjelp bommer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen