For «Jaffen», mot skrivefeil!

Vår «Navn i nyhetene»-spalte får av og til noen feil blant de faste spørsmålene. For hva skjer når en journalist kopierer inn spørsmålene fra gang til gang? Jo, da kan du få sånne varianter som at noen svarer «likestilling» på et spørsmål som på trykk ser slik ut: «Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog MOT?». Eller at det står «rasisme» som svar på «Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog FOR». Jan Fredrik Olsson, «Jaffen» blant alle som kjenner ham, ser alle sånne feil. Da venter det en ristende pekefinger, en humrende latter og en vennlig korreks til denne skarve bladfyk.

[ «God fredag» om vår alles hedersmann Arne Strand ]

Jaffen» var – og er for så vidt fortsatt – Norges beste korrekturleser. I avisen Vårt Land, som han omtrent alltid har jobbet i, er han en institusjon. Det er han også blitt for oss i Dagsavisen, etter at vi havnet i samme mediekonsern som Vårt Land for 13 år siden. Da begynte «Jaffen» å komme på daglige rusleturer inn i vår redaksjon. Alltid med et tips, en liten korrigering, eller en artig kommentar på lur. Jeg oppdaget raskt at «Jaffen» får med seg absolutt alt. I tillegg husker han det meste. Etter hvert skjønte jeg at han er like opptatt av arbeiderhistorie som av prester. Han kan nesten alltid fortelle folk hvem som har døpt dem hvis han bare får vite kirke og dato.

[ «God fredag» om Sturla på desken som berget kollega Roger ]

Jeg låner et avsnitt fra Vårt Lands Olav Egil Aune, som skrev følgende i en tekst om avisens allviter: «Jaffen husker alt, alt om alt – også det som ikke trengs å huskes. Som uslåelig korrekturleser i avisen gjennom 40 år, har han reddet journalister fra spott, spe og latterliggjøring – alle kjenner lusa på gangen, når han kommer ruslende på morgenkvisten og retningen er deg, er det bare å stålsette seg – han rister av glede over å kunne fortelle deg at du har bommet skikkelig på et navn eller et årstall eller et maleri eller en prest. Eller at Michelangelo ikke het Giovanni, men Lodovico».

[ «God fredag» om Marit som var vår eldste faste medarbeider ]

«Jaffen» leser tre aviser fra perm til perm hver dag. Vårt Land, selvsagt, Aftonbladet, siden han er halvt svensk og det er svensk LOs avis, og Dagsavisen. Den dagen «Jaffen» kom og fortalte meg at han hadde lest Dagsavisen før Vårt Land på morgenen, ble jeg så glad at jeg stormet opp to etasjer for å fortelle det triumferende til min redaktørkollega. Når fotballagene Fredrikstad eller Arsenal vinner, feirer «Jaffen» med å gå med fotballskjerf på jobb. Og når «Jaffen» nå har fylt 80 år, feirer jeg med å skrive disse ord. Han kommer til å lese dem før alle andre lesere, og han kommer garantert til å finne en skrivefeil eller to. Gratulerer, kjære «Jaffen», og god fredag!

[ «God fredag» om klippen vår, Kjell ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen