Alle må bruke strøm smartere

Nettleien på strøm kan for manges vedkommende bli enda høyere neste år. Forbrukerorganisasjonen Huseierne frykter høyere nettleie på toppen av en allerede dyr strøm. NVE-sjef Kjetil Lund forsvarer det nye systemet for nettleie som inntrer 1. januar 2022. Omleggingen skal bidra til at det lønner seg å bruke strømmen smartere ved å jevne ut forbruket over døgnet. Eksempelvis blir det billigere å lade elbilen om natta. Men det blir dyrere å sette på laderen om ettermiddagen når du samtidig bruker komfyren for å lage mat.

Huseiernes Linda Ørstavik Öberg mener at det er dem som har råd til å investere i smartere strømforbruk som vil tjene på den nye nettleien mens de andre får regningen. Noen må jo finansiere andre nettleierabatt, hevder hun. NVE-sjefen mener på den andre siden at det nye systemet vil presse fram et mye bedre forbruksmønster.

Strømnettet må dimensjoneres etter forbrukstoppene.

NVE anslår at ni av ti kunder vil få en endring i nettleien på under ti prosent. De øvrige kundene vil kunne oppleve større forskjell i nettleie. Et pilotprosjekt i regi av Glitre Energi Nett viser at strømkunder som er flinke til å holde et jevnt forbruk vil få en lavere nettleie med det nye systemet. Regningen blir samtidig lavere på vinteren og dyrere på sommeren.

Strømprisen består av tre deler: Kraftprisen, nettleien og avgiftene til staten. Kraftprisen svinger mye i takt med etterspørselen og er dermed høy om vinteren og lav om sommeren. Nettleien skal gå til å sikre fellesskapet et solid ledningsnett som gir oss nok strøm når vi trenger det. Og her er vi ved poenget: Strømnettet må nemlig dimensjoneres etter forbrukstoppene. Den største toppen er ofte på julaften når alle lager julemiddagen og det er kaldt utendørs.

Strømnettet koster oss alle 27 milliarder kroner i året. NVE har anslått at det må investeres 140 milliarder kroner i nytt og forbedret strømnett de neste ti årene. Forbruket av strøm vil nemlig øke. En viktig årsak er at fossil energi skal erstattes med ren elektrisk energi for å møte klimautfordringene. Her må det brukes mye økonomisk gulrot og litt pisk for å få oss til å endre på forbruksmønsteret. Det nye systemet for nettleie vil i så måte virke positivt.

Alternativet er at det, for å klare ekstra høye forbrukstopper, må investeres mer i nettet enn det som strengt tatt er nødvendig. Det vil være mer kostbart både for samfunnet og ikke minst for den enkelte forbruker. De fleste norske husstander er utstyrt med nye strømmålere som forteller oss hvor mye elektrisitet vi til enhver tid bruker. Vi er alle tjent med å bruke strømmen smartere.

