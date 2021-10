Regjeringens nye wonderboy

Jan Christian Vestre (35) har omtrent alt man bør kunne forlange av en sosialdemokratisk næringsminister. Han har bakgrunn fra AUF og har erfaring som bedriftsleder i det private næringslivet. Dette er en sjelden kombinasjon som gir den ferske næringsministeren god ballast.

Jan Christian Vestre har ledet familiebedriften Vestre AS de siste ni årene. Møbelbedriften har gjort suksess også utenfor landets grenser. Vestre ble synlig på det sentrale næringslivsplanet da han var i ilden på NHOs årskonferanse i januar 2018. Og han ble rikskjendis da han sist fredag gjorde god figur i NRK-programmet «Nytt på nytt». Vestre har allerede rukket å få profilert politikken i en rekke intervjuer.

En sjelden kombinasjon som gir god ballast.

Jan Christian Vestre er ikke som næringslivsledere flest. På den nevnte NHO-konferansen sa Vestre at han betaler sin formuesskatt med glede. Det hører også med til historien at Vestre oppfordret de ansatte i bedriften til å organisere seg. Næringsministeren har nå satt seg som mål å besøke hundre bedrifter før jul.

Vestre lover at Norge skal bli en grønn energi-gigant, men det er noen skjær i sjøen. Ministeren ser følgende fire urovekkende tendenser i norsk økonomi: Investeringene i norsk olje og gass er sju ganger større enn investeringene på fastlandet. Norge har lav sysselsettingsgrad. Fastlandets handelsunderskudd øker. Produktiviteten er for lav.

[ Egne klimabudsjetter får en oppdragende effekt. ]

Vestre lover å hjelpe næringslivet med å få opp farten. Ministeren er også bekymret for det voksende underskuddet i handelsbalansen for fastlandsvirksomheten, altså når oljevirksomheten ikke er med i regnestykket. Det er enklere sagt enn gjort å få snudd denne trenden. Da vil vi nemlig støte på noen dilemmaer. Å hente mer arbeidskraft fra utlandet er uklokt, for det vi bidra til enda svakere produktivitet og åpne for mer sosial dumping.

Det er positivt at Ap/Sp-regjeringen varsler en mer offensiv næringspolitikk og vil forsterke det statlige eierskapet. Men det behøver ifølge Vestre ikke bety at staten eier mer, for det kan også bli aktuelt å kvitte seg med selskaper. Målet er videre å utløse mer privat kapital som skal ta Norge gjennom det grønne skiftet. Staten skal i første rekke hjelpe økonomisk til å komme fortere i gang.

[ Rødt lys for grønt skifte ]

Så langt er det bare store ord fra næringsministeren. Han har skapt stor fallhøyde. Men det nye i situasjonen er at både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum brenner for en mer aktiv næringspolitikk. De to partilederne har forhåpentligvis også lært av den rødgrønne fadesen med dørfabrikken i Årdal. Jan Christian Vestre har derfor god ryggdekning til å åpne nye og framtidsrettede dører.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen