En ny høyrebølge

Onsdag tredje november er ettårsdagen for «det stjålne valget» i USA. Mange trakk et lettelsens sukk over at Donald Trump-epoken var over. Nå skulle det meste normalisere seg, tenkte mange. I stedet fikk verden smake enda en dose av polariseringens destruktive kraft. Capitol Hill ble stormet, vaksinemotstanden har etablert seg på et høyt nivå, og konspirasjonsteoriene florerer som aldri før.

På overflaten kan det likevel virke som at verdens høyrepopulister har hatt et dårlig år.

Donald Trump er blitt utestengt fra sosiale medier, Jair Messias Bolsonaro sliter voldsomt i Brasil, og høyredreiningen i Polen og Ungarn møter sterkere motstand.

Også i Norge har høyrepopulismen fått et skudd for baugen. Det er nå så godt som klart at Human Right Service mister den årlige statsstøtten på 1,8 millioner kroner. Løst fra Frps grep kunne Solberg-regjeringen slå hånden av Hege Storhaug. Den nye regjeringen kommer ikke til å løfte en finger for å omgjøre statsbudsjettet på dette punktet.

De som på bakgrunn av disse hendelsene tror at verdikrigen er over, gjør en alvorlig feilslutning. I USA blir det stadig klarere at Donald Trump ikke har mistet grepet om det republikanske partiet. Vil han bli deres kandidat til valget i 2024, er det lite som kan hindre ham. Trump leverer stadige hint om at han vil komme tilbake. Det er verdt å merke seg at den tidligere presidenten er i ferd med å bygge opp en egen plattform for sosiale medier, og det ser ut til at børsfolket klapper for initiativet.

Kanskje er det også slik at Trump er i ferd med å trekke sin tidligere allierte og store strateg, Steve Bannon inn i varmen. Bannon nekter å forklare seg for kongressen for hans rolle under stormingen av kongressbygningen januar 2021. For dem som fulgte med i hvordan Trump og Bannon jobbet i 2016, er det noe gjenkjennelig i denne måten å reagere på. Å yppe seg mot USAs liberale elite, vil bidra til polarisering og gjøre Trumps retur til Det hvite hus mye lettere.

Går vi til Europa, så er det presidentvalg i Frankrike til våren. Her legges det merke til at Marine Le Pen har fått en utfordrer som ligger enda mer til høyre. Érik Zemmours er ingen dreven politiker, men har gjort store hopp på meningsmålingene de siste månedene. Observatører mener at han ligner mye på Donald Trump og har ham som læremester.

Her i Norge ser vi også noen tegn til en sterkere mobilisering på ytterste høyre side. Document.no og Hege Storhaug er nære allierte. I oktober holdt Document.no sitt første folkemøte utenfor Oslo. Det skjedde i Ulsteinvik på Sunnmøre. Søre-Sunnmøre er en av de regionene i Norge som kan skilte med høyest oppslutning til Fremskrittspartiet, godt over 30 prosent.

I forbindelse med utgivelsen av min bok «Trump, Gud og kirken» holdt jeg for en måned siden foredrag om Trump, konspirasjonsteorier og religiøs retorikk nettopp i dette området. Da det på møtet i biblioteket i Ulsteinvik ble åpnet for kommentarer og spørsmål, var det en veltalende, eldre lege som reiste seg og fremførte en lengre matematisk utlegning om hvorfor USA-valget måtte være stjålet. Legen er ingen enslig svale i norsk sammenheng til å forsvare Trump. Det skjer ikke alltid i selve møtene. Noen dager etter kan epostene komme der «det stjålne valget», vaksinemotstand og kampen mot den liberale eliten går opp i en høyere enhet.

Human Right Service har lenge innsett at statsstøtten har vært truet. Penger er blitt satt av under de syv gode årene, og nå skal de brukes, blant annet til å spille på manges frustrasjon over at den politiske makten struper pengesekken. Koronapandemien er ikke over, verken i Norge eller i verden. Vi gjør lurt i å tenke at det samme gjelder for den verdikrigen som har utspilt seg på verdensscenen i årene etter finanskrisen.

