Manchester United må slutte med jåleriet

Det er krisestemning rundt Manchester United. I hvert fall i media og hos eksperter. Etter det ydmykende tapet for Liverpool forrige runde har stadig flere spådd Ole Gunnar Solskjærs avgang. Men det bør være enda et stykke dit.

Lørdag 18.30 skal United møte Tottenham i London. Tap mot Spurs er ikke nok til å sparke Solskjær. Akkurat som seier ikke er nok til å sikre jobben hans i Manchester United. Men mange etterlyser framgang i spillet. Et system og en plan. Det mener jeg bare er tøys av flere grunner. For det første er det alltid det beste laget som vinner en fotballkamp, uansett. Det er heller ikke sånn at Solskjær ikke har en plan, det er tydeligvis spillerne som ikke utfører jobben godt nok. Og til slutt må vi ikke glemme at det alltid er mange tilfeldigheter som avgjør i fotball. Sånn har det også vært for United denne sesongen. De Geas redning mot West ham på overtid for eksempel. Eller scoringen imot da Leicester stakk av med alle poengene. Hadde resultatene gitt bare tre poeng til denne sesongen, hadde det vært meningsløst å kritisere Solskjær for annet enn en dårlig kamp mot Liverpool. Ja, om du ikke er blant dem som ser på fotball som andre ser på synkronsvømming da: For det estestiske.

Et avansement i Champions League må derimot til om Solskjær skal lede Manchester United etter jul. Kampen mot Atalanta tirsdag må derfor gi et resultat.

Nykommer Jadon Sancho har ikke fått det tili United. Noe av grunnen til dette er en Ronaldo på topp som ikke jobber hjemover i særlig grad og en midtbane som med frykt i øynene spiller ballen på tvers og bakover. Men det er ikke Ronaldos feil at ballen går på tvers. Det er heller ikke hans feil at Solskjær får kritikk. Det er reusultatene som skaper bekymring og er et problem for Solskjær. Sancho trenger en mer kynisk spillestil. Kontringer er hans måte å bidra på. Bakrommet er hans ballsal. Med Ronaldo på topp spiller United på et annet vis. Jålete vis. Holde ballen i laget. Styre kamper med en sånn «her kommer vi og vi er Manchester United»-holdning. Og ikke minst er det forutsigbart at de alltid, uten unntak, skal spille seg ut av eget forsvar. Det blir for lett å lese og dermed alt for enkelt for motstandere å presse høyt. De løper ingen risiko med å jage Uniteds bakre ledd. United måker aldri ballen langt fra eget forsvar og setter seg med det ofte i trøbbel.

Solskjær må våge å spille kynisk. Tryggheten må inn i forsvaret. Jåleriet må bort. Ingen er bedre enn Manchester United på kontringer. Det må de utnytte i større grad. Ballen må framover og det kjapt når de har muligheten.

Som det ser ut nå har Solskjær tre kamper på seg for å beholde jobben. Så er det landslagspause. Med avansement i Champions League og et resultat mot Manchester City City før denne, tipper jeg jobben er sikret. I hvert fall fram til en plass blant topp fire er utenfor rekkevidde. Og da kan vi ha kommet helt til april.

