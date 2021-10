Facebook, Meta - eller bare Feis?

Facebook skifter navn. Dette er sikkert en avledningsmanøver, for å ta oppmerksomheten bort fra dem som mener at Facebook er med på å undergrave demokratiet. Hvis de bare får seg et nytt navn, så får de kanskje fortsatt holde på som før.

Nå er det ikke nettsamfunnet mange har gjort seg avhengige av som skifter navn, men eierselskapet Facebook, som også omfatter Instagram (også kjent som Insta), WhatsApp, Messenger og andre mindre kjente merkevarer. Heretter heter det Meta. Å se på deres egne presentasjonsvideoer gir begrepet meta-humor ny og mørkere mening. Framtida til Meta minner mistenkelig om 90-tallets virtual reality – eller virtual insanity som noen kalte det.

[ Facebook i hardt vær ]

Samme uke som Facebook skifter navn er strømmekanalen HBO Nordic blitt HBO Max. Bare spør Pepsi: Ingen ting slår bedre an enn Max. Dette lærte vi også da vanlige folks fremste talsmann Homer Simpson i TV-serien sin var blitt så vanlig at ingen la merke til ham lenger. Han byttet navn til Max Power og ble sporenstreks invitert i hageselskap med Bill Clinton. Litt senere endret elektronikkjeden Expert navn til Power. «Ikke alle kan kalle seg det samme som oss», var slagordet til Expert, og til slutt kunne de ikke engang kalle seg det selv.

[ De beste seriene på HBO Max ]

Etter at NSB ble Vy for to år siden har alle begynte å lengte tilbake til de gode, gamle dagene med Statsbanene. Alle minner om buss for tog, og tralle med svett gauda og sånn, er helt borte. Problemene er de samme, de er bare enda mer irriterende når de kommer fra et selskap med et dyrt og rart navn.

Navnet skjemmer ingen, heter det så fint. Men: I 2002 kom Honda med et nytt bilmerke. Honda Fitta skulle det hete, men det gikk visst ikke like godt i alle land. Noen steder ga ordet «fi**a» helt andre assosiasjoner. Denne bilen fikk derfor det lokale navnet Honda Jazz. Men er det jazz, spurte mange seg da. Uansett er bilen fortsatt til salgs, nå som hybrid – det er vel en slags fusionjazz, for dem som har greie på sånt.

Byen jeg kommer fra fikk sitt første selvbetjente matsenter, et supermarked som vi lærte at det het, på slutten av 60-tallet. Combi kalte de dette, kanskje fordi de solgte en kombinasjon av så mye forskjellig. Mot slutten av forrige århundre ble butikken slukt av en av de store kjedene, og fikk deres navn. Og siden har alle kalt denne butikken – Combi! Bensinstasjonen oppe i gata der jeg bor nå omtales ennå som Statoil, selv om den fikk det langt mer fancy navnet Circle K for fem år siden. Nå har moderselskapet til Statoil skiftet navn til Equinor, men Statoil som begrep kommer til å vare lenger enn oljen i seg selv.

[ Facebook-varsler vitnet i kongressen: - Svekker demokratiet ]

Da ryktene om endringene hos Facebook begynte å gå var forslagene til nytt navn mange. Så skiftet Kanye West navn til bare Ye, og hvorfor ikke gjøre det like enkelt? Beholde navnet slik mange uttaler det, og gjøre en forenkling i bokstaveringen for å markere en framoverlent holdning til markedsføringen? Facebook har gått glipp av en gylden mulighet til å heretter være kjent som Feis!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen