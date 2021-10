Gode forbilder

I hendene holdt jeg en hvit fotball med tre røde ruter. Det var en sånn fotball som Bodø/Glimts A-lag spilte med. Den kostet alle pengene mine. Butikkinnehaver Harald «Dutte» Berg så på meg, tittet på mamma, og så tok han den svinedyre ballen ut av de små guttehendene. «Du trenger ikke en sånn, gutt», sa han, og ga han meg en helt annen ball. Jeg svevde ut av butikken, med den ballen «Dutte» hadde sagt at jeg skulle ha. Med den kom jeg til å trene i timevis, hver dag, i årevis. Og fortsatt hadde jeg masse penger i lomma.

[ Bodø/Glimt utklasset José Mourinhos Roma: – Det største jeg har opplevd ]

En hel by og en hel landsdel så opp, og ser fortsatt opp til, mannen som en gang ble kåret til Norges beste fotballspiller noensinne. Haralds svoger, den nå avdøde visesangeren Terje Nilsen, skrev «Du må ha vært dær førr å kuinn forstå» i sangen om sandstranda Mjelle. Og, ja, jeg tror man må ha bodd i Bodø for helt å forstå hva Harald Berg og familien Berg har betydd for den kollektive selvtilliten, ja, nærmest for å ha løftet Nord-Norge ut av mørketida. De var forbilder for absolutt alle.

[ «God fredag»: Farfars gull - det året Bodø/Glimt vant cupfinalen i fotball som første nordnorske lag ]

Blant Harald Bergs fem talentfulle barn, kom det tre sønner, Ørjan, Runar og Arild, som var omtrent like gode som faren til å spille ball. De videreførte arven til Berg-familien. Autoritet på banen, beskjedne utenfor, talent i bøttevis, men ingen store egoer. Så kom det jaggu en generasjon til, og med barnebarn Berg, Ørjans sønn Patrick, som dirigent, feide Bodø/Glimt Roma av banen med smått utrolige 6–1 i forrige uke. Roma-trener José Mourinho, selverklært som «The Special One», gikk på sitt aller største nederlag i en nordnorsk by med 50.000 innbyggere. Har vi noen gang sett en større norsk fotballprestasjon, har noen spurt seg.

[ Italienske mediers dom over utklasset Mourinho: – En uendelig skam ]

Mitt enkle svar på det: Verdens fotballfans har i alle fall ikke fått være direkte vitner til noe større fra en norsk fotballbane. I motsetning til da Harald var best i Nederland, som den gang var blant de beste ligaene i verden, eller da Ørjan og Runar oppnådde sine bragder med Nils Arne Eggens Rosenborg, hadde Patrick hele fotballverden som tilskuere da alle veier på Aspmyra førte til Romas mål. Familien Berg og deres gulkledde fotballklubb gikk gjennom norsk fotballs digitale lydmur målt i hashtags og oppmerksomhet.

Verden har mer enn nok av unger som ser opp til flashy fotballspillere som forsøker å viser fram sin rikdom med rolexklokker, dyre biler og ferieturer til Dubai. —

Da tenkte jeg at verden har mer enn nok av unger som ser opp til flashy fotballspillere som forsøker å viser fram sin rikdom med rolexklokker, dyre biler og ferieturer til Dubai. Det kan utelukkende ha vært bra at noen flere kanskje har fått et nytt forbilde fra tredje generasjon i en familie som velger den billigste ballen. God fredag!

-Founded in 1916

-Reigning Champions in Norway

-Total market value of €14.60m



Bodø/Glimt hand Mourinho his biggest loss in his managerial career. #UECL #3Sports pic.twitter.com/S0FKdTF1db — #3Sports (@3SportsGh) October 21, 2021

Blimey, brought on his best players just after halftime when it was 2-1. 🥴 https://t.co/4vXisZJalN — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) October 21, 2021

[ Arild Berg var en ener og ei stjerne uten stjernenykker ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen