Verdensklasse i rett øyeblikk

Nesten 6000 tilskuere var ringside på Ullevaal stadion, de skapte en flott ramme rundt kampen og vi fikk se en strålende norsk 1. omgang mot den fremste rivalen om VM-plass i 2023. Det er Norge eller Belgia som kjemper om den direkte VM-plassen i denne pulja og akkurat nå er det fordel Norge.

Men mange pasninger skal spilles mot de mye svakere i pulja før andre matchball kommer i bortekampen mot Belgia i september neste år. Da handler det om ikke å snuble på veien. Etter fire kamper har Norge tre seire og 17–0 i målforskjell på tabelltoppen.

Hva vi fikk se? Et norsk lag som viste mye større offensiv vilje enn i 0–0 kampen mot Polen i forrige uke, et lag som var mye mer direkte i sitt angrepsspill, hadde gode bevegelser og ikke minst et lag som fikk satt opp Caroline Graham Hansen rettvendt. Og når hun får boltreplass i den posisjonen er hun kanskje verdens beste.

Slik serverte hun også kampens øyeblikk da hun fikk ballen 40 meter fra mål, vandret fritt mot tre belgiske utespillere og heller ikke den fjerde i mål klarte å stoppe avslutningen som blåste inn under tverrliggeren.

I Graham Hansen har alle norske fotballjenter fått et forbilde de kan dyrke. Oppvokst en skråning opp fra riksanlegget. At det også står Barcelona bak navnet hennes, hjelper på respekten. Seieren og den gode prestasjonen kom i årets viktigste kamp. Det fortjener landslagssjef Martin Sjögren ros for. Han har trykket på de riktige knappene etter noen svake opptredener tidligere i år, blant dem utklassing av Nederland i privatkamp.

Norge er en jevn miks av utenlandsproffer og fem hjemlige spillere fra Toppserien. Det mest overraskende grepet var at Guro Reiten måtte brukes som venstreback, en opplagt uvant rolle for henne, men ikke verre enn at hun har betydelig praksis fra en lignende rolle i Chelsea. Men det er hennes offensive krefter vi primært vil se. Andre må på sikt ta den backrollen.

Mange rundt landslaget fryktet denne kampen litt etter den svake prestasjonen i Polen. Det norske forsvaret slapp til fire ganske store sjanser, en av avslutningene gikk i stolpen. Men heldigvis evnet ikke Belgia å sette inn noe høyt press mot Norge. Da kommer svakheten til syne.

Norge er det klart høyest rangerte laget i denne pulja på FIFA-rankingen (nr. 12 mot Belgia 19), men slike rangeringer avgjør ikke fotballkamper. Det gjorde i stedet et godt norsk angrepsspill. Ja, den siste scoringen ville vært tatt for offside med VAR involvert, men da hadde Norge også fått et straffespark etter hands før pause. Og angrepet bak scoringen var også et av kampens høydepunkter.

Konklusjon: Fotballjentene er på skinner igjen.

VM-kvalifiseringskamp fotball kvinner Norge - Belgia Det var et ungt og kvinnelig publikum på Ullevaal.





