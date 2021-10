Salig rot med eldreomsorg

Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg har blitt en hodepine for den nye regjeringen. Erna Solbergs regjering har nemlig lagt opp til å avslutte forsøket ett år før tiden. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er på krigsstien. Dette har vært et prestisjeprosjekt for Frp fra første dag. I de tolv forsøkskommunene er det samtidig stor fortvilelse over at de mister statlige ekstrapenger. Samlet sett er det snakk om et kutt på 310 millioner kroner.

Blant partiene er det bare Frp som ønsker statlig finansiert eldreomsorg. Siden Frp hadde forlatt Erna Solbergs regjering, benyttet Solberg-regjeringen anledningen til å fjerne forsøksmidlene i forslaget til statsbudsjett for 2022. Dermed la Erna & co samtidig ut en snubletråd foran Jonas Gahr Støres regjering. Det er nemlig lettere sagt enn gjort å hente 310 millioner på andre budsjettposter.

Vettet er tydeligvis ikke likt fordelt.

Svaret får vi om to uker i Støre-regjeringens forslag til justert 2022-budsjett. Begge regjeringspartiene mener i utgangspunktet at det er kommunene som skal ha ansvaret for eldreomsorgen, ikke staten. Den nye helse- og omsorgsministeren, Ingvild Kjerkol (Ap), har treffende omtalt prøveordningen med statlig finansiert eldreomsorg som «et smalt, dyrt og byråkratisk prestisjeprosjekt».

Ekstra pikant er det siden Kjerkols hjemkommune, Stjørdal, blir hardt rammet av at forsøksprosjektet opphører ett år før tiden. Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) er rasende over å ha våknet til en ny hverdag «som resultat av et politisk spill». Han har stolt på at staten Norge er en langsiktig, forutsigbar og trygg samarbeidspartner.

Denne saken dreier seg egentlig om hvem som skal bestemme nivået og innretningen på den lokale eldreomsorgen – staten eller kommunene. Frp-politikere snakker i mange sammenhenger varmt og forbilledlig om lokalt selvstyre, men det skal altså ikke gjelde for eldreomsorgen. I dette spørsmålet er vettet tydeligvis ikke likt fordelt, men er ifølge Frp bedre i regjeringskvartalet enn rundt om i landets kommuner.

Forsøkene med statlig finansiert eldreomsorg viser så langt at det blir gode resultater når det brukes mer penger. Det trengs ingen rakettforskning for å konkludere slik. I den siste evalueringsrapporten sies det rett ut at «finansieringsmodellen har vært raus fra statens side». Logikken må da bli at staten bør være like raus overfor alle kommunene. I så tilfelle vil det være best at kommunene fortsatt har ansvaret. De som har helseskoen på, vet hvor den trykker og kan prioritere best deretter.

De borgerlige partiene har sørget for at det har blitt et salig rot med statlig finansiert eldreomsorg. Her passer det med følgende sitat fra Henrik Ibsen: «Når utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest». For statsminister Jonas Gahr Støre blir det galt uansett hva regjeringens hans lander ned på.





