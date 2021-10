Forlater Bø, men paradiset består

Skilegenden Bjørn Dæhlie flytter fra Bø i Vesterålen. Huset er til salgs. Det ble med det ene året i Norges svar på skatteparadiset Monaco. Ordfører Sture Pedersen (H) synes det er en god avgjørelse, «for å få ro rundt skattespørsmålet».

Årsaken til at Bjørn Dæhlie etablerte seg i Bø, er at nordlandskommunen har valgt å sette ned formuesskatten. Den kommunale delen av formuesskatten er her senket fra 0,7 til 0,2 prosent. Bø har dermed en formuesskatt på bare 0,35 prosent, mens denne satsen er 0,85 prosent i alle andre kommuner her til lands.

Bjørn Dæhlie måtte regne med å få offentlighetens søkelys på seg.

Rundt 20 formuende nordmenn har meldt flytting til Bø for å spare formuesskatt. For Dæhlies del er det snakk om en årlig besparelse på drøyt to millioner kroner. Men nå ble det altså bare ett år i paradis for ham. Det hører med til historien at Dæhlie kan få det dobbelte igjen for Bø-boligen, dersom han får solgt for 2,6 millioner slik han forlanger.

Skikongen Bjørn Dæhlie måtte regne med å få offentlighetens søkelys på seg da han kjøpte hus i Bø og meldte flytting til denne kommunen. Han argumenterte jo med at han gjorde det for å spare formuesskatt. Dermed har Dæhlie gitt slik skatteflukt et ansikt. Det er en ærlig sak å jobbe politisk for å fjerne formuesskatten, men det tar seg ikke pent ut å melde flytting til et skatteparadis. Det skjønner kanskje Dæhlie når han nå kikker seg i speilet. Dæhlie gikk riktignok selv på ski, men han ble heiet fram og løftet opp økonomisk av det norske fellesskapet.

Det er imidlertid Bø kommune som er det store problemet. Bø legger nemlig opp til at kommuner skal kappes om å ha lavest formuesskatt. Det blir en nedadgående spiral der alle kommer ut som tapere. Dersom alle landets kommuner hadde fulgt Bø-eksempelet ville det ha blitt et samlet inntektstap på ni milliarder kroner.

Derfor må skatteloven endres slik at kommunene fratas friheten til å kunne senke formuesskatten lokalt. Det var det bare SV, MDG og Rødt som stemte for da spørsmålet var tema i Stortinget i vår. Og det er dessverre ingen lyspunkter i så måte i Ap/Sp-regjeringens politiske plattform. Her loves det bare å ikke kompensere de kommunene som velger å nedjustere satsen i formuesskatt.

Det er positivt at statsminister Jonas Gahr Støre & co. lover å skjerpe skatten for de største formuene. Dette vil bidra til et mer rettferdig skattesystem. Men rikfolk må ikke kunne snike seg unna ved å melde flytting til Bø eller til andre kommuner som følger samme oppskrift. Dette smutthullet må tettes.

Generelt er det viktig å slå ring om det kommunale selvstyret, men Bø-tilfellet viser hvor galt det kan gå. Det er ikke effektivt nok å heve en advarende pekefinger.

