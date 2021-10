Viktigere for Ole enn Klopp

Søndag halv seks går verdens største fotballkamp på TV-skjermer verden over. Manchester United mot Liverpool er så mye mer enn et møte mellom to klubber i røde drakter. Det er to nabobyer og rivaler som skal gjøre opp. Arbeiderklasse mot arbeiderklasse. Nord-England mot Nord-England. Klopp mot Solskjær. Lligaens største stjerne mot ligaens kanskje beste lag. Alle andre klubber i England får ha meg unnskyldt. Dette er de to desidert største klubbene i England og du får ikke en kamp med større prestisje. Ja, om du ser bort fra returoppgjøret da.

Slike kamper lever gjerne sitt eget liv. Form og tabell spiller ikke alltid inn. Med tap henger Solskjærs jobb i en tynn tråd, mener mange. Det ryktes at Ronaldo allerede har spilt inn, for styret i klubben, en viss Zidane som erstatter for Solskjær. Det samme skal etter sigende Pogba ha gjort.

I engelsk media har Solskjær fått gjennomgå. Mange mener han ikke er god nok for jobben. Jamie Carragher, med en fortid i Liverpool, har igjen slått fast at Solskjær slettes ikke er rett man for en klubb som United. «Som i sine dager som spiller er han ikke bedre enn de rundt seg», sa Carragher som er ekspert for Sky Sport. Men om Solskjær sparkes, hvem skulle tatt over? Det er ikke sånn at det er en lang rekke med managere der ute som kan aksle en slik jobb. Og enda færre som er ledige.

Liverpool liger på 2. plass bak Chelsea med 18 poeng. United ligger på 5. plass med 14 poeng. Med Liverpool-seier vil avstanden være sju poeng. Det er mye etter ni kamper. Men om Solskjærs menn skulle ta seieren, vil avstanden være kun ett poeng. Det er ikke rare greiene når det gjenstår 29 runder. Dog er Uniteds program de neste ukene ganske så stramt. Neste runde står Tottenham for tur. Deretter følger Manchester City. Så Watford før Chelsea er motstander. Innimellom der er det Champions League. De neste ukene kan rett og slett være avgjørende for hele sesongen. Og dette vet også Solskjær. For med de siste ukenes labre resultater er hver av disse kampene som en cupfinale å regne.

Liverpool derimot de er i rute. Med ett poeng opp til ligaleder Chelsea og ni poeng på tre kamper i Champions League er det meste som det skal der i gården.

Vi kan derfor si at denne kampen betyr mer for Solskjær enn Klopp.

