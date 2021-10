40 år siden ideen om LynFrigg. Nå er de erkerivaler på nivå fire

Lyn og Frigg, sier du? Dette er nostalgi, sekstitall, Ola Dybwad Olsen og Drillo. Lagene kjempet side om side på Oslos vestkant, siden er Frigg blitt definert som en sentrumsklubb, mens Lyn har flyttet enda lenger nordvestover, til området sør for Sognsvann.

Lyn og Frigg kjempet lenge jevnt med Vålerenga og Skeid om å være fotballokomotivet i Oslo. Slik er det ikke lenger. Lyn og Frigg baler på fjerde nivå i norsk fotball, det som på godt norsk heter 3. divisjon. Der er de attpåtil i samme avdeling. Og igjen kan de ødelegge for hverandre.

Men nå er rollene byttet om. I 2018 og 2019 kjempet Lyn febrilsk for opprykk til 2. divisjon, den siste divisjonen som er definert som toppfotball i Norge. Men da høsten kom i 2018 ble det sjokkseier 3–0 til Frigg i det interne oppgjøret. I 2019 gjentok marerittet seg for Lyn. 0–3 og 2–2 mot Frigg i de to kampene utsatte opprykksplanene igjen. Frigg var plutselig i posisjon til opprykk, men det glapp i siste kamp. I 2020 ble serien avlyst. I 2021 møtes de en eneste gang fordi koronasesongen måtte kortes ned.

Lyn anno 2021. Det ble ikke nok seire til opprykk i år heller. (Oskar Wikesad)

Den kampen spilles lørdag. Og utgangspunktet er plutselig motsatt. Frigg er ubeseiret serieleder, men leder ligaen med bare ett poeng foran Bergenslaget Fana. Lyn med sitt splitter mye mannskap og x antall millioner i banken, har ingenting annet enn æren å spille for. Men det er mer enn nok. For nå er det plutselig de som kan ødelegge Friggs planer om avansement i divisjonene. Med seier til Frigg og tap for Fana, er Frigg oppe. Hvis Lyn vinner, møtes disse to lagene antakelig til nye utmattende dueller neste år.

Da spoler vi førti år tilbake, til høsten 1981 da de to klubbene jobbet intenst for å slå seg sammen for å bli en sterkere motvekt mot Vålerenga og Skeid. De to styrelederne, Ola Chr. Nissen i Frigg og Tom Ørehagen i Lyn, fikk begge styreflertallet med seg. Ja til den nye storklubben som skulle hete LynFrigg. Men dette ble for sterkt for medlemmene, begge klubbene hadde en for stolt historie og de hindret det 2/3-flertallet som var nødvendig.

Ideen ble lagt i skuffen og låst og nøklene er forsvunnet. Nå kjemper de side om side i det ingenmannsland de begge ville ut av. I Eliteserien har vi Vålerenga, i 1. divisjon har vi KFUM Oslo og Grorud, i 2. divisjon har vi Skeid og Kjelsås. Først etter dem finner vi Lyn og Frigg sammen med åtte andre lag fra Oslo. Ett av dem er Ullern, som allerede har sikret spill i 2. divisjon neste år.

Dette er fjernt fra toppfotballen, men ambisjonene er de samme som på alle nivåer over. Og det er noe sjarmerende folkelig over disse oppgjørene som spilles fjernt fra den sentrale oppmerksomheten. Frigg og Lyn er fotball for spesielt interesserte. Men de spesielt interesserte er ganske mange og de får oppleve en rivalisering toppfotballen verdig. Avspark på Majorstua (Tørteberg) lørdag klokka 13.00.

To av Friggs mange målscorere i år, Petter Dahl (t.v.) og Ulrik Ferrer. (Håvard Sollie)









