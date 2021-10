FIFA kommer ikke til å gi seg før de ødelegger fotballen

I morgentimene fredag spilte Premier League-spillere fra Tottenham, Chelsea, Aston Villa, Manchester City, Manchester United, Leeds, Liverpool og Newcastle sine siste kamper i denne «landslagspausen». Der Liverpool allerede har tatt valget om å sende Alisson og Fabinho rett til Madrid, der de kan forberede seg til Liverpools bortekamp mot Atletico på tirsdag, lander flesteparten av de andre spillerne i England først fredag kveld.

Det gir for eksempel Raphinha, som er Leeds viktigste spiller og som spiller på et lag som ikke har den luksusen å kunne rotere med noen andre uten å svekke laget kraftig, mindre enn 22 timer fra han lander tilbake i England til han skal spille for klubblaget. Leeds-trener Marcelo Bielsa har tidligere sagt at hvis det er mulig for Raphinha å spille, så spiller han. Der Liverpool og Manchester-klubbene har sagt at de vil gi sine søramerikanske spillere fri for å lade opp til midtuka, er det ikke alle som kan det.

Selvsagt er det mulig for Raphinha å spille. Alt er mulig, men sju dager med 150 minutters spilletid over tre kamper, der han har flydd fra England og på kryss og tvers av Sør-Amerika, før han har flydd tilbake til England med den tidsforskjellen det innebærer er ikke akkurat optimalt for en god prestasjon. Det er simpelthen ikke bærekraftig verken for spillerne eller fotballen å fortsette sånn.

Real Madrid-keeper, og tidligere Chelsea-målvakt Thibaut Cortouis, sa det som det var i forbindelse med Belgias bronsefinale i Nations League søndag. Han sa at spillerne blir behandlet som roboter, og at den eneste grunnen til at kampen ble spilt var for at UEFA skulle tjene penger. Noe som selvsagt er helt rett, da flere av spillerne både på Belgia og Italia trakk seg før kampen på grunn av muskelkramper og andre skader relatert til overbelastning.

Med utvidelsen av VM til 48 lag fra 2026, forslaget om å avholde VM annethvert år og det nye klubb-VM-formatet, vil FIFA presse på for enda flere kamper i den internasjonale kalenderen. FIFA tjener i liten grad penger på klubbfotballen, og hadde de fått ønsket sitt oppfylt kunne de fylt hver eneste helg med internasjonale kamper de garantert hadde fått Arsène Wenger og en bråte med tidligere trenere og spillere til å støtte hvis de hadde gitt dem nok penger.

Det er imidlertid ikke tidligere spillere og trenere som bør tas med på råd, men dagens spillere og trenere. Det går en grense for hvor mange kamper du kan putte inn i kalenderen, og når både den internasjonale og klubbkalenderen stadig fylles opp vil det på et tidspunkt også gå ut over dem som ønsker seg flere kamper. Poenget er å tjene mer penger, men ingen gidder å se to reservelag spille uten de beste spillerne, som hviler seg eller er skadet.

Da Arsène Wenger ble ansatt som global utviklingssjef for fotball i FIFA hadde man et håp om at fotballfilosofen skulle ta spillernes side, men dessverre ser ikke det ut til å skje. Da er det bra flere og flere spillere snakker ut om det selv, siden det er de som må prestere uke ut og uke inn. FIFA kommer ikke til å gi seg før de har ødelagt fotballen, men det ser det verken ut til at de bryr seg om eller innser selv.

