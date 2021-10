Denne lille, store kvinnen

Årets fredspris til redaktørene Maria Ressa og Dmitrij Muratov er en anerkjennelse av betydningen journalistikk har for å sikre fred og frihet. Fredsprisen er åpenbart en hyllest til de mange journalister som risikerer livet for å dokumentere forhold som trenger offentlighetens lys, men den fungerer også som et klart signal til folk som forsøker å villede verdens befolkning til ikke å tro på objektiv fakta og sannhetssøkende journalistikk.

[ Fredsprisen til redaktørene Ressa og Muratov: Verdige vinnere ]

Mange oppfatter sikkert at det var Donald Trump som gikk i front blant populister og konspirasjonsteoretikere som bruker sosiale medier til å piske opp sinne og følelser mot faktabaserte medier, og til å lyge og feilinformere etter egen interesse og ego. Ord som «MSM», «mainstream media» og «fake news» er til det kjedsommelige benyttet av Trump for å imøtegå dokumenterbar fakta og til å kneble helt legitime, kritiske spørsmål. Men han var ikke først ute.

[ Norsk journalist om fredsprisvinner Muratov: En bauta ]

Rodrigo Duterte kom til makten på Filippinene året før Trump ble valgt til USAs president. Først utnyttet Duterte sosiale medier til å få makt. Så brukte han Facebook som våpen mot folket og mediene, fortalte Maria Ressa i et foredrag jeg hørte med henne for noen år siden. Nettavisen Rappler, ledet av fredsprisvinneren, kartla Duterte-vennlige Facebook-kontoer som benyttet likelydende innhold og ord. Redaksjonen lyktes med å identifisere 26 falske Facebook-profiler som hadde klart å påvirke smått ufattelige tre millioner ekte mennesker. Maria Ressa er ikke stor av størrelse, men hun vokste i mine øyne for hvert ord hun sa. Jeg tror den lille, store kvinnen må være den foredragsholderen som har gjort størst inntrykk på meg noensinne. Hun beskrev et fabelaktig og modig stykke journalistikk.

[ Filippinsk fredsprisvinner: Jeg er i sjokk! ]

Dessverre møtes Ressa med trumpsk retorikk og noe som minner om et diktaturs reaksjonsmønster fra en folkevalgt president, og i fjor ble hun dømt til seks års fengsel. «Jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom», uttalte hun da fredspristildelingen ble kjent. Muratov fastslo på sin side at hans del av prisen var for hele avisen Novaja Gazeta. «Den er for dem som døde mens de forsvarte folks rett til å ytre seg fritt», sa han og han ramset opp seks drepte Novaja Gazeta-journalister.

[ Tidligere «God fredag»-spalte om Maria Ressa: Ansiktsløse Facebook-banditter ]

Hvis du er en av dem som har tatt i bruk ord som «MSM» eller «mainstream media», som om det finnes en alternativ sannhet og alternative fakta, skal du vite at det er folk som årets fredsprisvinnere du håner. God fredag!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen